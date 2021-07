Les affaires reprennent ! On ne dansera pas sans distanciation avant le 13 août, mais les concerts et festivals redonnent enfin vie à la musique live.

À Bruxelles, les Fifty Summer Sessions ont fait leur grand retour après une saison 2020 passionnante, toujours sur le même mode : deux showcases par soir à admirer dans un transat, un verre à la main. Le tout dans les magnifiques travées du Vauxhall du Parc Royal. Cette troisième soirée aura lieu, en extérieur donc, le mercredi 7 juillet de 18h à 23h. Comme toujours, aucune place n'est mise en vente. Tout se fait sur concours, et nous vous offrons 4x2 places.

Pour remporter les deux sésames et assister à la soirée, rien de bien compliqué : direction Facebook et notre page Let it Sound où il suffit de "liker" et partager ce post (un classique). Tirage au sort ce lundi 5 Juillet.

Au programme, mercredi, Moji x Sboy et Squidji

Pour cette très attendue première mixtape intitulée “TEMPS D’AIME”, Moji x Sboy cultivent l’art d’aller là où on ne les attend pas. ils explorent les différentes facettes de l’Emo rap, la surprise musicale est de taille. D’autant plus, que pour façonner à leur convenance ce style encore méconnu en Belgique, ils ont fait appel à de véritables orfèvres tant sur le fond - à travers des feats avec Luv Resval ou Geeeko - que sur la forme, en s’entourant sur certaines prods de compositeur comme Chuki Beats, Louis Dureau, Ozhora Miyagi ou encore Skuna.

Il y a un an, SQUIDJI était postier. À 22 ans, il est aujourd’hui considéré comme l’un des noms les plus prometteurs de sa génération. En cause ? Un univers lyrique et sensible, fait d’histoires passionnées et de rimes imagées, qui le démarque sur le devant de la scène rap française. Après des débuts sur SoundCloud aux côtés de Captaine Roshi et des Ultimate Boyz, avec lesquels il remplit le Trabendo à seulement 17 ans, le chanteur et rappeur originaire du 15ème arrondissement de Paris commence à attirer l’attention en 2018 avec le single « Doudou », qui cumule à ce jour plus de 10 millions de streams, et les EPs Brahma et Saraswati.