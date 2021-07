Les affaires reprennent ! On ne dansera pas sans distanciation avant le 13 août, mais les concerts, events et festivals redonnent enfin vie à la musique live.

À Bruxelles, les Fifty Summer Sessions ont fait leur grand retour après une saison 2020 passionnante, toujours sur le même mode : deux showcases par soir à admirer dans un transat, un verre à la main. Le tout dans les magnifiques travées du Vauxhall du Parc Royal. Cette quatrième soirée aura lieu, en extérieur donc, le mercredi 14 juillet de 18h à 23h. Comme toujours, aucune place n'est mise en vente. Tout se fait sur concours, et nous vous offrons 4x2 places.

Pour remporter les deux sésames et assister à la soirée, rien de bien compliqué : direction Facebook et notre page Let it Sound où il suffit de "liker" et partager ce post (un classique). Tirage au sort ce mardi 13 juillet.

Au programme, mercredi, Morgan et Joanna





Producteur au sein de l’explosif crew bruxellois Le 77, MORGAN lance à présent son projet solo, avec un premier EP Fleurs Confinées, entièrement écrit, composé et produit par l’artiste. Six titres empreints de mélancholie, qui révèlent un MORGAN poète, sensible et rêveur. L’utopie de croire qu’on peut changer le monde avec de belles paroles... et partager des émotions à travers ses chansons. Fleurs Confinées, est déjà disponible sur toutes les plateformes.

En 2018, une certaine Joanna poste son premier clip. Dans cette vidéo qu’elle a réalisée elle-même, tout ce que deviendra Joanna est déjà perceptible. Avec son regard hypnotique, sa gravité sensuelle et ses lyrics qui ne prennent pour détour, que celui de la poésie, « Séduction » cumule vite le million de vues et installe l’artiste originaire de Rennes et fondatrice de son propre label JOANNA CLUB comme l’une des figures les plus prometteuses des musiques actuelles. Subtil mélange de R&B et de sonorités trap ou électroniques, les chansons de Joanna projettent l’auditeur dans des atmosphères uniques où se déroulent de délicates odyssées. Paru en 2020, son premier EP Vénus est lui une parenthèse où le désir se raconte sous toutes ses formes, les plus douces comme les plus brutales. Influencée par des artistes telles que Mylène Farmer, Björk et FKA Twigs, Joanna puise son inspiration dans l’histoire de l’art, la mode et la poésie, mais aussi dans ses histoires de cœur.

Ainsi son tout premier album Sérotonine décrit les mouvements de l’âme qui animent les relations amoureuses les plus sucrées comme les plus dévorantes. Pluriel et envoûtant, l’univers de Joanna s’y déploie et ne s’y satisfait d’aucune catégorisation, comme en témoigne le venimeux « Démons », son titre avec Laylow. Dans cet album aux chapitres que l’on parcourt comme l’on suivrait une intrigue romantique — et où l’on retrouve avec bonheur les addictifs « Maladie d’amour » et « Viseur » ; Joanna invite l’auditeur dans un récit où la chanson française ne connaît plus qu’une forme, celle qu’elle lui donne, et où le chœur des amours passées ne fait plus qu’une voix, la sienne.