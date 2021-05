Concours Reine Elisabeth : Keigo Mukawa, un tourbillon de poésie hallucinée Musique & Festivals Martine D. Mergeay

© Queen Elisabeth Competition - Derek Prager

Il a déjà 28 ans mais il ne les fait pas, à l’image de Frank Braley, son professeur au CNSM de Paris, qui, trente ans exactement après qu’il a gagné le Concours, garde le même air juvénile et malicieux qu’à l’époque. Keigo Mukawa est né à Tokai-shi, au Japon et s’est formé à l’University of Arts de Tokyo avant de se rendre à Paris, en 2014, où il poursuit donc ses études avec celui qui le dirigera dans un instant, à la tête de l’ORCW. Depuis 2015, il enchaîne les concours avec succès et tout particulièrement en 2019, où il remporta le 2e prix du Concours Long-Thibaud-Crespin.