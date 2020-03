À la lumière des récents développements dans la propagation rapide du virus covid-19, l'Ancienne Belgique (AB) fermera ses portes jusqu'au 31 mars 2020, annonce jeudi l'institution culturelle située à Bruxelles.

"Nous sommes très préoccupés par la situation et voulons prendre nos responsabilités en ce qui concerne le confinement du virus covid-19", précise l'AB. "Pour cette raison, tous les concerts planifiés jusqu'au 31 mars 2020 seront suspendus et déplacés dans la mesure du possible".

Toutes les mises à jour seront postées sur le site web www.abconcerts.be. Chaque acheteur de billets sera informé personnellement.