La province de Hainaut, la Ville de La Louvière et la RTBF ont décidé de renoncer à l'organisation des concerts qui devaient se dérouler le samedi 19 septembre sur la Place Maugrétout à La Louvière. La décision a été prise à la suite du Conseil national de Sécurité de lundi où des mesures sanitaires ont été revues afin de freiner la résurgence du coronavirus

"L'évolution de la crise sanitaire et les multiples incertitudes concernant ce qu'il sera possible d'organiser en septembre ont amené les trois partenaires à malheureusement constater l'impossibilité de préparer adéquatement cette manifestation qui tient à coeur aux Louviérois", ont indiqué les instances de La Louvière. Certaines activités sont toutefois maintenues pour le week-end du 19 septembre, sous réserve d'éventuelles futures décisions sanitaires, notamment le festival de cirque "En V(r)ille ! " et le Cortège officiel des Fêtes de Wallonie. Le programme des activités sera diffusé dans les jours à venir.