Le chanteur l’a annoncé ce jeudi soir sur sa page Facebook. Il donnera un concert depuis chez lui.

Il pleut comme jamais des concerts sur les réseaux sociaux. Et tous légaux, s’il vous plaît, puisque donnés de leur plein gré par les artistes. Ce vendredi à 17 heures, c’est Patrick Bruel qui vous invite chez lui pour un vrai live qu’il a baptisé “Stand up at home”.

En guise de tour de chauffe, pour tester son installation – non sans humour, il se qualifie de roi du bricolage -, il a proposé une version acoustique de “Stand Up” dans laquelle il rend hommage à tous ceux qui luttent pour la santé des gens dans des conditions très difficiles.

Annonce à voir ici

Autre bonne nouvelle pour ses fans, juste avant le confinement décrété en France, Patrick Bruel travaillait sur le montage de son prochain DVD live, témoin de sa dernière tournée en partie reportée en raison du Covid-19. Vu les mesures gouvernementales d’application, la sortie de ce film risque d’être retardée mais l’important n’est pas là pour les admirateurs du chanteur. Ils savent qu’ils pourront bientôt revivre le concert auquel ils ont assisté.