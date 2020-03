Musique & Festivals04:59 Coronavirus: vers des reports de concerts en masse dans toute la Belgique Valentin Dauchot

Au lendemain de la demande des autorités de suspendre toute activité de plus de 1000 personnes en intérieur, les salles et organisateurs de concerts n’ont cessé de communiquer sur les réseaux sociaux pour éclaircir leur situation ou rassurer leurs audiences. Les très grands lieux de rassemblement comme le Sportpaleis (Anvers), la Lotto Arena (Anvers) et Forest National (Bruxelles) ont annulé tous les shows prévus d’ici au 31 mars. " Si la salle annule, elle perd une certaine somme"