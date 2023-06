Couleur Café 2023 : 4 artistes à ne pas manquer lors du festival à Bruxelles

Earl Sweatshirt

Vendredi 23 juin / Green Stage – 23h

Les bookmakers et les critiques misaient sur lui comme the « next big thing » depuis le début de sa carrière. C’était sans compter sur un parcours passionnant, mais chaotique. Earl Sweatshirt, ou devrais-je dire Thebe Neruda Kgositsile, est un véritable caméléon musical. Il a fait ses premiers pas dans le monde du rap sous le nom de Sly Tendencies en 2008. Mais c'est sous le nom d'Earl Sweatshirt qu'il s'est révélé au grand jour après avoir rejoint le collectif de hip-hop alternatif Odd Future en 2009.

C’est avec son premier album solo, "Doris" sorti en 2013, que l’enfant terrible d’Odd Future va inscrire son nom durablement dans nos mémoires. Voix caverneuse, enveloppante, des morceaux habités, une ambiance sombre, un projet qui est devenu culte pour toute une génération.

Et puis plus rien, silence radio pendant deux ans. L’artiste disparaît pour livrer I Don’t Like Shit, I Don’t Go Outside, un projet porté par le mal-être et le questionnement de soi. Earl Sweatshirt ne se contente pas de rapper, il fait jaillir des émotions profondes à travers ses mots choisis avec soin.

Il vient présenter à Couleur Café le projet Sick ! qui, contrairement à ce que nom laisse penser, nous dévoile un Earl Sweatshirt bien moins torturé qu’avant, mais tout aussi passionnant. Sombre et lumineux, une dualité qui lui réussit plutôt bien. Autant dire qu’on a hâte de le retrouver en live.

Tash Sultana

Dimanche 25 juin / Red Stage – 20h30

Tash Sultana, c’est un phénomène musical tout droit venu d’Australie, qui fait vibrer nos oreilles de bonheur depuis qu’iel s’est lancé(e) dans la musique. Vous pensez que j’exagère ? Pas du tout et vous allez comprendre pourquoi. Une petite bio rapide s’impose : né(e) le 15 juin 1995 à Melbourne, iel commence à apprendre la guitare à seulement trois ans, révélant déjà un destin musical hors du commun. Mais attendez, ce n'est pas tout. La première fois qu’iel est monté(e) sur scène pour présenter son talent au public, iel n’avait que 13 ans.

C’est plutôt courageux, quand on se souvient qu’au même âge, on essayait survivre dans l’écosystème de la première secondaire. Et si j’écris ici en écriture inclusive, c’est parce que l’artiste est non binaire et s’est souvent exprimé(e) à ce sujet. « Je me fiche des sexes. Je sais que c'est possible. Vous ne pouvez pas m'étiqueter, parce que j'ai choisi d'être libre. Vous pouvez être libre si vous le souhaitez. »

Ce qui rend Tash Sultana si unique, c'est son incroyable capaciter à occuper l’espace. Imaginez cet(te) artiste sur scène, maniant sa guitare avec une habileté déconcertante pour créer des boucles et des effets magiques qui donnent naissance à des arrangements d'une complexité époustouflante, le tout en direct.

En 2016, iel fait une entrée fracassante sur la scène mondiale en publiant sa première chanson, intitulée "Jungle", sur YouTube. Et quelle explosion. En un battement de cil, cette vidéo a atteint des millions de vues, propulsant Tash Sultana sous les feux des projecteurs, là où iel méritait amplement d'être.

Poursuivant sur sa lancée, Tash Sultana a offert à ses fans nouvellement acquis un joli cadeau en 2018 : son premier album, "Flow State". Un projet porté par une voix unique et des mélanges sublimes de rock, de reggae, de soul et de hip-hop qui ont fait sa renommée. Et depuis, c’est l’envolée. Un concert à ne rater sous aucun prétexte.

Earthgang

Dimanche 25 juin / Green Stage – 20h

Pensez Atlanta, pensez collectif. Imaginez deux artistes biberonnés à la musique, à l’attitude et à l’influence d’OutKast. Vous avez les bases du duo EarthGang. C'est l'union de deux amis d’enfance, Olu et WOWGR8, qui se sont forgé leur destin, bravant toutes les adversités en surfant très loin des codes du rap bling-bling. Avec douceur, mais avec détermination, ils ont tracé leur propre voie, parcourant le globe et ralliant les aficionados du hip-hop vitaminé à leur cause. Ils s'exhibent fièrement vêtus de jupes, s'adonnent au yoga et prêchent la tolérance et l'ouverture d'esprit.

blackwave.

Vendredi 23 juin / Red Stage – 18h15

Ils ont débarqué sur la scène musicale en 2016, portés par leur BIG Dreams, un premier morceau éloquent. Depuis, le duo originaire d'Anvers a su conquérir les foules avec univers musical qui oscille habilement entre funk et hip-hop, des tempos lancinants, une nonchalance contrôlée et une ambiance à la fois paisible et exubérante. Des hymnes tels que "Elusive", "Whasgood?!"et "GoodEnough" leur ont ouvert les portes des plus prestigieux festivals... comme c'est encore le cas cette fois-ci, à Couleur Café. À ne manquer sous aucun prétexte.