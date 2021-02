Le duo électronique français a annoncé sa séparation, lundi. Retour sur l’importance de ce groupe pionnier.

Il y a des amis qu’on a envie de remercier toute sa vie. Le samedi 19 août 2006, épuisé par une intense et pluvieuse journée au Pukkelpop festival (Hasselt), nous envisagions sérieusement de rentrer chez nous avant la prestation de l’ultime tête d’affiche. “Fais un effort, c’est quand même Daft Punk” s’est-on alors sèchement entendu rétorquer avant de rejoindre, de mauvaise grâce, la foule massée devant la scène principale. Puis virent les premiers bidouillages électroniques, le son immédiatement reconnaissable de “Robot Rock” et l’explosion orgasmique qui suivit. Parfait de bout en bout, visuellement éblouissant et musicalement exceptionnel, le grand spectacle offert par le duo français sur la tournée “Alive” est instantanément devenu mythique, avant de circuler pratiquement 24h sur 24 sur les écrans de télévision du monde entier.

On ne pouvait pourtant pas parler de surprise. De sa création à Paris en 1993 par Thomas Bangalter et Guy-Manuel de Homem-Christo, à sa dissolution annoncée lundi après-midi, Daft Punk (littéralement “punk idiot”) a connu, et parfaitement entretenu, la gloire. Dès la sortie de l’album Homework en 1997, tous deux s’imposent en pionniers de la fameuse French Touch électronique. Leur son est novateur, unique, alliant la puissance des basses à la simplicité mélodique qui fait le succès des grands tubes.

(...)