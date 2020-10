Kinshasa la géante bruisse de rumeurs. On parle partout des kidnappings orchestrés dans des «taxis Ketch», de rançons et de clients dépouillés. L’autre sujet qui n’en finit plus de gronder dans les conversations en ce mois de septembre, ce sont ces embouteillages monstres qui plombent le quotidien. Certains sont provoqués par des barrages de police à la recherche d’une troupe de malfrats qui a dérobé cinq voitures à un carrefour au début du mois.

Une Kinoise d’adoption a beau assurer que «Kin n’est ni Johannesburg ni Le Caire», la capitale de la république démocratique du Congo (RDC), où cohabitent plus de 12 millions de personnes, pâtit toujours de sa réputation de ville sauvage. La circulation à Kinshasa est un enfer qui a encore empiré depuis la construction de sauts-de-mouton, échangeurs routiers aux airs de dos d’âne. Censés désengorger les rues, ils n’ont fait que rajouter du chaos au chaos. L’un des premiers projets d’ampleur du président Félix Tshisekedi, arrivé au pouvoir en janvier 2019, fait grogner les Kinois, priés de se taire et de passer leur chemin quand c’est possible.

La dernière rumeur annonce que Damso est de retour.

(...)