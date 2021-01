Attends, je te rappelle, je suis dans un atelier de lutherie", nous coupe Daniel Hélin d’une voix fluette. Deux minutes plus tard, le petit apprenti luthier sort de son atelier, se réfugie dans une voiture, et choisit soigneusement ses mots avant de nous parler.

Les mots, justement, lui ont donné une vie, un métier, une voie non balisée vers la liberté. Dans un monde qui n’en peut plus d’être enfermé, Daniel manipule le réel pour le sublimer. "La poésie est un état d’esprit, laisse-t-il filer. Tu t’inspires de ce qui est, et tu expires ce que tu veux en faire. Là, par exemple, il pleut à verse sur le pare-brise, je suis dans une vieille Peugeot 206. Mais je peux très bien laisser venir l’idée que je suis dans un voilier et que l’eau coule sur une baie vitrée donnant directement sur l’océan." "Je sais très bien que je ne suis pas vraiment dans un bate au, poursuit-il, hilare. Je n’ai pas pris de drogue. Mais le cerveau me laisse la possibilité de partir dans l’imaginaire, de donner une autre qualité à la vie, au concret. Je vois la poésie comme un rapport au monde aspirant à quelque chose de plus beau, de plus haut. La spiritualité est poésie, la foi aussi. Tout le monde en fait à sa manière."

Ottignies, symbole de l’ennui

Son imaginaire lui sert bien, à Daniel, quand il grandit dans une cité d’Ottignies (Brabant wallon) rebaptisée "symbole de l’ennui mais en pire". Le petit gamin rondouillard joue "les ploucs de service" dans une école catholique de bon aloi, s’amuse "avec ses amis marocains" quand il rentre dans la cité, et finit systématiquement au goal parce qu’il "est gros" et ne court donc pas très vite.

Le reste du temps, il lit, beaucoup, en permanence. "Trouver les clés de compréhension du monde, c’était compliqué avant de découvrir l’art, constate le personnage. J’ai cru que j’allais devenir aventurier, mais je suis trop couillon. J’ai voulu devenir voyou et faire des bêtises, mais ça n’allait pas non plus parce que je suis plutôt doux et drôle." Même un job d’éducateur ne lui va pas, parce qu’il fume des joints avec les jeunes "pour être sympa", et voilà que Daniel finit à la chaîne dans une usine industrielle. Heureusement pour lui, il y a le théâtre, un petit atelier dans la maison des jeunes, qui fait office de révélateur.

(...)