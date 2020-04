"Un couturier de la chanson" pour Jean-Michel Jarre, "une part de l'âme" de la chanson française pour Franck Riester: le monde de la culture, et au delà, pleure la disparition de Christophe, "le dernier des Bevilacqua", son vrai nom et le titre d'une de ses chansons.

Jean-Michel Jarre, musicien, parolier pour Christophe pour "Les Mots Bleus" et "Paradis Perdus", à l'AFP: "C'est une grande tristesse. Je perds un membre de ma tribu. C'était un des plus grands chanteurs français. C'était plus qu'un chanteur, c'était un couturier de la chanson. C'était un personnage unique. Il avait une fantaisie qu'on ne retrouve plus aujourd'hui. Et on ne peut pas lui dire au revoir à cause de ce putain de virus".

Franck Riester, ministre de la Culture, sur twitter: "Ses mots, ses mélodies et sa voix nous ont transportés, nous ont émus. Avec la disparition de Christophe, la chanson française perd une part de son âme, mais le bleu doux-amer de ses chansons est indélébile. Je pense à sa femme et à sa fille".

Pierre Lescure, président du festival de Cannes, sur twitter: "Christophe est parti. Il s'est éteint en début de soirée à l'hôpital de Brest. Lucie, sa fille, était près de lui. On pense à lui, à elle, à ses tous proches. On se connaissait depuis 1965. Une vie. Mais toutes et tous, nous avons des paroles et des refrains de lui. Sa voix unique".

Pascal Nègre, ex-PDG d'Universal Music France, sur Facebook: "Le vent d'hiver souffle en avril. J'aime le silence immobile D'une rencontre. Le dernier des Bevilacqua est parti rejoindre les paradis perdus. Merci pour ce bout de chemin inoubliable. RIP Christophe".

Nikos Aliagas, animateur télé, sur Twitter: "Immense douleur d'apprendre cette triste nouvelle..."

Olivier Faure, premier secrétaire du PS, sur Twitter: "Les lumières bleues dansent sur les terrasses, Et les étangs reflètent leur lumière Le jour ne vient pas, ça me fait peur, Pourtant je ressens du bonheur, Plus jamais ouvrir de porte, Verser une larme Vers... l'intérieur, Comm' si la terre penchait... Merci #Christophe (paroles de la chanson de Christophe, Comm' si la terre penchait).