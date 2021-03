Le chef d'orchestre James Levine est décédé à 77 ans, trois ans après un scandale d'abus sexuels qui avait mis fin à sa carrière, après quarante ans à la direction musicale du Metropolitan Opera de New York.

James Levine est mort de "causes naturelles" le 9 mars à Palm Springs (Californie), a indiqué mercredi à l'AFP, sans plus de précision, son médecin de longue date, Len Horovitz, confirmant une information du New York Times.