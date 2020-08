Deep Purple a sorti “Woosh !” son 21e album, ce vendredi. Nouvelle étape dans la vie d’un groupe mythique et increvable. Retour sur 50 ans de hard rock avec son batteur et membre fondateur Ian Paice.

Certains morceaux mythiques du rock’n’roll ont été à ce point matraqués sur les ondes, qu’ils font désormais grimper au rideau. ACDC a son “Highway To Hell”, Queen “We Will Rock You”, tous deux aussi génialement simples que fédérateurs et instantanément reconnaissables. Du pain béni pour programmateurs radio monomaniaques, chargés de capter l’attention des navetteurs sans jamais ou trop rarement se permettre de titiller leur curiosité.

À ce petit jeu, la palme revient toutefois au coup de génie ajouté in extremis par Deep Purple à l’album Machine Head en 1972 : “Smoke On The Water”. Curieusement court pour les standards du groupe de hard rock britannique (3 minutes 52 en version single), le morceau inspiré par l’incendie survenu l’année précédente au Casino de Montreux (Suisse) devient instantanément le hit que l’on sait. Mais il ne devrait pas faire oublier qu’après avoir accordé ses instruments sur quelques albums de reprises, Deep Purple a déjà sorti deux oeuvres fabuleuses à l’époque : Fireball (1971) et surtout In Rock (1970) où l’on retrouve l’exceptionnelle montée en puissance longue de dix minutes de “Child in Time”.

C’est le “Mark II” de Deep Purple, son ère la plus inspirée, marquée par la présence de Ian Gillan (chant), Ritchie Blackmore (guitare), Ian Paice (Batterie), Roger Glover (basse) et Jon Lord (claviers). De 68 à 73, le groupe tourne en permanence, s’affranchit des règles pour s’autoriser de longues envolées rock’n’roll et des solos de vingt minutes, comme l’illustre l’album live Made In Japan. Puis viennent le chaos, les guerres intestines, les affrontements légendaires entre Blackmore et Gillan, qui quitte le groupe l’année suivante. Deep Purple aurait pu mourir, Deep Purple aurait dû mourir. Mais ses fondateurs ont refusé de le laisser partir. Rencontre avec le batteur Ian Paice, 72 ans, et retour sur cinquante ans de carrière pour la sortie de l’album Woosh ! (V2) ★ qui sonne un peu trop “rock classique” pour fans nostalgiques et donne surtout envie de se replonger dans les vieilles pépites.

(...)