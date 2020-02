L’année dernière, Angèle avait largement dominé la cérémonie avec dix nominations et remporté les trois plus importantes catégories : artiste féminine, chanson française et meilleur album. Pour cette cinquième édition des Décibels Music Awards (DMA), l’artiste de 24 ans est à nouveau nommée comme artiste féminine et chanson française mais aussi dans la catégorie hit de l’année pour deux de ses tubes, "Balance Ton Quoi" et "Tout Oublier".

Si elle ne sera pas présente lors de l’événement car en concert à l’AccorHotels Arena à Paris ce soir, il se pourrait bien qu’elle rafle à nouveau la mise. À moins qu’il n’y ait quelques surprises, comme ce fut le cas lors des dernières Victoires de la musique où tout le monde l’imaginait remporter le prix d’artiste féminine de l’année finalement attribué à Clara Luciani.

Dans cette catégorie, aux DMA, on retrouve aussi Alice On The Roof, Claire Laffut et Typh Barrow. Cette dernière pourrait également se distinguer suite à son très réussi dernier album, Aloha. Côté artiste masculin, Arno, Baloji, Mustii et Roméo Elvis sont en concurrence. Le choix s’annonce ici plus compliqué.

On relève aussi des incohérences dans cette liste qui suscite des interrogations