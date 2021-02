Les 36es Victoires de la musique organisées ce soir depuis la Seine Musicale, à Boulogne-Billancourt, et diffusées sur France 2, auront une curieuse allure, pandémie oblige. L’année musicale a été des plus bousculées et ce n’est encore rien de le dire. Aux oubliettes, par exemple, les catégories Révélation scène et Meilleur concert. Fort logiquement puisque le secteur est à l’arrêt depuis bientôt un an. Elles seront décernées en 2022 et tiendront compte des 24 derniers mois.

La cérémonie aura aussi lieu sans public. Les organisateurs avaient souhaité faire de l’événement un concert test mais l’idée a été refusée par les autorités municipales. Laurie Thilleman et Stéphane Bern auront fort à faire pour donner du punch à un rendez-vous qui est déjà, en temps normal, long et poussif. Gageons que les nommés appelés à se produire feront leur maximum pour rendre les choses dignes d’intérêt.