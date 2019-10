L’entourage de Laeticia Hallyday a annoncé la nouvelle sur l’antenne de RTL France.

Quand il n’y en a plus, il y en a encore. Et s’agissant de Johnny Hallyday le encore est plus que copieux. Après le succès de Mon pays c’est l’amour – près de 2 millions d’exemplaires vendus – et la sortie vendredi de Johnny avec ses 12 titres orchestrés par Yvan Cassar, voilà que l’on apprend que deux autres albums sont en préparation. Il ne s’agit plus de disques studio mais d’enregistrements publics.

C’est Michel Jankielewicz, le nouveau conseiller de Laeticia Hallyday qui l’a annoncé sur les antennes de RTL France. Il a levé un coin du voile sur ce qui attend les fans. Il est question d’une captation d’un concert anniversaire donné en 2000 au Parc des Sceaux et d’une prestation live de 2003 à Bercy. Cette dernière s’avère sur le papier particulièrement intéressante. Parce qu’il s’agit d’un live donné à l’occasion des 60 ans du Taulier, parce qu’il ne devait pas être filmé mais que le chanteur a décidé qu’une captation aurait tout de même lieu et que, toujours selon Michel Jankielewicz, des titres inédits y ont été interprétés. “On a ce trésor enregistré, a-t-il dit. Bercy 2003, double album live. On en fera quelque chose.” C'est ce qui s'appelle battre le fer tant qu'il est chaud.