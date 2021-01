L’ORW avait prévu de fêter en novembre dernier ses deux cents ans. Ou, plus exactement, les deux cents ans de son théâtre puisque l’Opéra royal de Wallonie, en tant qu’institution, n’a vu le jour qu’en 1967. On le sait : la crise sanitaire a empêché l’organisation des célébrations prévues, qui sont officiellement reportées à une date ultérieure non précisée. Reste un livre, que la maison liégeoise publie pour l’occasion sous le titre 200 ans et après.

Si nombre de maisons lyriques optent, dans ces circonstances, pour des ouvrages luxueux, cartonnés et volumineux - dans le genre de ce que les Anglo-Saxons appellent des coffee table books - l’option est ici opposée.