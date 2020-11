Le duo belge occupe la deuxième place de l'édition 2020 du classement, derrière le Français David Guetta. Dimitri Vegas & Like Mike figuraient en tête en 2019 et en 2015. Le nouveau classement a été dévoilé samedi soir lors d'une édition virtuelle de l'Amsterdam Music Festival (AMF). Derrière David Guetta et le duo belge, on retrouve Martin Garrix et Armin van Buuren.