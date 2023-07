Comment le festival de Dour a renoué avec sa légende

Dour festival jour 4 ©Mathieu Golinvaux

Beaucoup viennent ici depuis la toute première édition en 1989. D’autres ne regardent le line up qu’après avoir acheté leur pass parce qu’ils savent précisément ce qu’ils vont y retrouver au-delà des noms et des individualités. Dès le mois de mars, “Tu vas à Dour ?” devient la deuxième question la plus fréquemment posée en Belgique francophone après “Tu prends des vacances cette année ?”. Ce à quoi les gens répondent habituellement “oui, cinq jours” avant de décortiquer la programmation pléthorique.

”La Danette, ça ne passe pas”

Difficile de savoir comment les adeptes de la formule “all in” tiennent le coup. Dour est épique, intense. Les huit scènes de festival branchent leurs baffles de 15h à 04h du matin, et les plus agités peuvent encore pousser le vice au camping jusque 06h. Vendredi soir, on a le sentiment que certains mélomanes sont là depuis six mois. Les brouettes chargées de bidons d’eau et de palettes de Cara Pils (bière de qualité faible essentiellement réputée pour son prix attractif) enchaînent les trajets. Plutôt relax, les équipes de sécurité jettent un œil bienveillant dans les sacs et confisquent deux ou trois pots de Nutella, le verre étant formellement interdit sur le site.

Dour festival jour 4 ©Mathieu Golinvaux

La légende veut que les gardes soient particulièrement tatillons lorsque sont identifiés des produits exclusivement vendus de l’autre côté de la frontière française, comme la célèbre Danette parfum caramel, confisquée sur-le-champ et fort probablement consommée dans la foulée. Les gens sont détendus, les services d’ordre souriants, il flotte dans l’air comme un doux parfum d’insouciance et d’oisiveté.

Les merveilles Overmono et Boy Harscher

Musicalement, les Allemands de Meute, Boys Noize et Klangkuenstler, les Français de The Blaze, Acid Arab et l’Impératrice, et les Belges de Tukan, Glauque et High Hi sont déjà passés par là. Le week-end s’ouvre avec le reggaeton de Tokischa, le rap de 070 Shake, la pop délirante de Flavien Berger et la pluie de beats de Mall Grab, Hector Oaks, Anetha, Fjaak et bien d’autres. Comme chaque année, c’est la grosse fête devant les écrans gigantesques et enveloppants de la Balzaal, la folie dans la Boombox, l’extase dans le Labo et la Petite maison dans la prairie, qui ont l’immense avantage de proposer de la musique électronique dans un cadre un rien plus intimiste.

Dour festival jour 1 ©Mathieu Golinvaux

Pas toujours garnie lors des précédentes éditions, la Main Stage fonctionne à plein tube, portée par quelques belles têtes d’affiche comme dEUS, Phoenix, Orelsan, Damso, Denzel Curry et Aphex Twin, qui jouent tous leur rôle à la perfection. Ça manque un peu de grosses pointures du rock, mais on n’en tiendra pas rigueur aux gentils organisateurs, dont l’offre monte en puissance tout au long du week-end. Samedi, l’enchaînement de Cymande (prononcez “Sai Man Dee”), Caribou et Overmono est diabolique. Le duo de DJ irlandais était annoncé comme l’une des révélations de cette année, ils ont tout retourné et renvoyé Solomun et Peggy Gou en division 3B. Même constat le lendemain avec Boy Harcher, La Femme et Hudson Mohawke.

Vacances au Rockamadour

Inaugurée il y a deux éditions, la “nouvelle plaine” de Dour a longtemps fait jaser. Les ronchons regrettant les lieux mythiques comme “Le bar du petit bois” et les souvenirs qui y sont éternellement rattachés. Alors Dour a trouvé une parade : le Rockamadour, sorte de petite plage paradisiaque et intime, au centre de laquelle trônent producteurs et DJ’s. On ne sait plus où donner de la tête, alors on se laisse porter, et voilà que cette édition 2023 est déjà clôturée sans qu’on l’ait réalisé. Dour est éternel, ce cru 2023 ne fait qu’alimenter sa légende.

Les campings du Dour Festival auront également droit à leurs concerts. ©AVPRESS