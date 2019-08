Ed Sheeran, qui est actuellement en pleine tournée, a annoncé à ses fans qu'il allait quitter la scène pour une longue période.

En effet, le musicien compte fonder une famille avec son amie d'enfance Cherry Seabron, avec qui il s'est marié en secret il y a quelques mois. C'est lors de son concert à Ipswich, la ville d'où il provient, qu'Ed Sheeran a annoncé la nouvelle à ses fans.

"Comme vous le savez peut-être, je suis en tournée pour Divide depuis deux ans maintenant, et aujourd'hui c'est le dernier jour de tout. C'est quelque chose de doux et d'amer à la fois. Je vous adore et voilà, nous y sommes, en train de tout terminer à Ipswich. C'est mon dernier concert avant environ 18 mois", a expliqué le Britannique à son public.

Avant d'ajouter: "C'était une journée émouvante pour beaucoup de gens, en coulisses. Étrangement, c'est un peu comme si je me séparais de ma petite amie, avec qui j'ai été pendant des années. C'est bizarre, mais ça a été une très longue tournée. (...) On se voit dans quelques années, merci ".

Pour Ed Sheeran, rencontrer des gens connus est agréable mais cela n'est pas la réalité: "C'est génial de rencontrer des gens célèbres mais c'est pas ça la vie, ce n'est pas la réalité, un jour ça va se terminer. Et je sais que Cherry est la seule personne qui sera toujours là", explique-t-il au Sunday Times.