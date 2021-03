Après la folie télévisée des années 80 et 90, les clips vidéo se sont offert un vrai retour en grâce sur les plateformes comme YouTube et les réseaux sociaux. Pour les artistes moins présents sur les ondes, il s’agit même d’un outil absolument indispensable pour gagner en visibilité. Chaque semaine, la rédaction de La Libre, sélectionne désormais une petite sélection de clips marquants, attendus ou surprenants.

Eddy De Pretto

Le rappeur-chanteur parisien avait magistralement annoncé son deuxième album en sortant le clip surréaliste de “Bateaux-mouches”, début janvier. Cette semaine, il revient sobrement, en session live, sur le plateau de COLORS où il interprète “Parfaitement”, en attendant la sortie de À tous les bâtards, le 26 mars.

Julien Doré

Légitimement récompensé aux dernières Victoires de la Musique pour le magnifique clip de “Nous”, écrit et réalisé par le Belge Brice VDH, Julien Doré dévoile lui aussi un nouvel extrait de l’album Aimée : “l’île aux lendemains”, duo aquatique en piano-voix et en noir et blanc avec Clara Luciani.

Silk Sonic

Attention : groove en vue. Bruno Mars et le rappeur-batteur Anderson. Paak viennent d’unir leurs forces dans un projet commun baptisé “Silk Sonic”, retour à la soul classique et romantique. Léché et volontairement plongé dans l’ambiance tamisée des années 70, le clip de “Leave The Door Open” annonce la couleur tout en glamour.

November Ultra

Cette vidéo-ci date déjà de la semaine dernière, mais nous ne pouvions décemment pas passer à côté. Douloureusement amoureuse, la chanteuse parisienne November Ultra s’offre une escapade délirante, bucolique et colorée pour illustrer “Miel”, petite douceur sentimentale, un rien désillusionnée.