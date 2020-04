Ellis Marsalis Jr est décédé mercredi à 85 ans. Il a été emporté par une pneumonie, après avoir contracté le coronavirus. Le pianiste américain était une figure du jazz et de La Nouvelle-Orléans.

Frenchmen Street est bondée ce vendredi soir. En 2020, ce serait évidemment impossible, mais nous sommes en mars 2017, rien ni personne ne peut empêcher les fêtards de célébrer la vie et ses excès.

Depuis que Bourbon Street a laissé tomber les musiciens pour les stripteaseuses, les shots à cinq dollars, et les clubs bruyants où s’agitent des groupes de jeunes ivres morts, les amateurs de jazz se sont déplacés ici, à quelques centaines de mètres du célébrissime Vieux Carré. L’atmosphère est tout aussi touristique, mais, dans les bars du coin, d’autres traditions locales demeurent. Les groupes de musiciens transpirent dans l’espoir de récolter l’un ou l’autre dollar. Les Big Bands de cuivres et percussions dynamitent les carrefours. Et l’assistance fiévreuse se laisse porter par le son.

Sur les balcons si emblématiques de La Nouvelle-Orléans qui dominent les façades pastel et colorées du quartier, les colliers de perles se lancent, les bouteilles se fracassent, et les baisers s’échangent dans une ambiance carnavalesque à souhait. Mais, au beau milieu de la rue, un lieu se détache. Un club sélect, plus clinquant que les autres, baptisé le “Snug Harbour” qui accueille, comme tous les vendredis, la plus vieille légende en activité de la ville.

Un réformiste à La Nouvelle-Orléans

À 82 ans, Ellis Marsalis Jr, s’approche lentement de son piano. Costume crème, cravate ajustée, il dirige son quintet, plaisante sur la nécessité de jouer deux fois par soir pour faire son beurre, et laisse un maximum de place au trompettiste et au saxophoniste qui assurent le show.

L’homme est un réformiste, un turbulent adepte du be-bop de l’après-guerre, dans une ville longtemps dévouée au “Dixieland” qu’elle a vu émerger au début du XXe siècle. De sa naissance sur les rives du Mississippi en 1934, à son décès des suites du COVID-19, ce mercredi, Ellis Marsalis n’a jamais quitté sa ville. “Le patriarche” comme on l’appelle, est moins connu que les quatre jazzmen de classe mondiale qu’il a enfantés : Jason le batteur, Delfeayo le tromboniste, Branford le saxophoniste et bien entendu Wynton, le trompettiste. Mais, à La Nouvelle-Orléans, c’est un géant, un mentor reconnu qui a formé nombre de futures stars comme Terence Blanchard ou Harry Conninck Jr. Un musicien acharné qui fait ses débuts en travaillant dans l’hôtel familial avant d’arpenter les clubs en soirée. Un pilier, qui ne renoncera à ses concerts hebdomadaires au Snug Harbour qu’en décembre 2020, quelques mois avant de tirer sa révérence.

En ce fameux mois de mars 2017, trois ans avant son décès, nous avions eu le privilège de le rencontrer chez lui, à quelques encablures du célèbre tramway qui parcourt toujours St. Charles Avenue. Extraits

À quoi ressemblait la scène jazz de La Nouvelle-Orléans dans les années 50 ?