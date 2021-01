La première rencontre avait eu lieu un dimanche matin, dans le salon familial, quand le 33 tours avait effleuré le diamant de la chaîne vinyle plaquée bois. Et que mon père, toujours ce jeune homme dans l’âme - il n’avait que 35 ans d’ailleurs, nous 10 - avait donné de la voix à un son qu’il aimait tant. La bande originale de Saturday Night Fever, des Bee Gees. Ces chevelus dégingandés tirés à quatre épingles dans des costumes ultra-cintrés avaient inventé une manière de chanter inimitable, suraiguë - on aurait pu dire androgyne, mais surtout hors de la norme -, qui montait, qui montait, qui montait, comme la fièvre, et qui, irrésistiblement, donnait envie de nous trémousser. Mais, vu notre âge, ça avait lieu le dimanche matin, lendemain de ce qui était préconisé sur la pochette.

À l’époque, le disco s’incarnait, dans notre imaginaire, à travers ces gars-là avec leurs cols pelle à tarte. Soit une musique aux sons de boîte à rythme, surmontée d’une boule à facettes. Ce n’est qu’à l’adolescence, que nous sommes tombée sur le film du même nom, La Fièvre du samedi soir, de John Badham.

Et on n’avait pas prévu cette claque.

On connaissait les morceaux par cœur, mais on n’avait pas imaginé le contexte qui donnait chair à ces paroles.

Dans ce film sorti en 1977, John Travolta est Tony Manero, un gars de 19 ans qui vit encore chez ses parents et bosse chez un marchand de couleurs depuis que son père est sans boulot. Et la vie de Tony, c’est tout sauf de la paillette. Il y a juste que le samedi soir qui vaut d’être vécu, quand, après avoir mangé des spaghetti à la table familiale (avec une serviette, pour pas tacher sa chemise de la "disco") ; après s’être fait engueuler par son père, sa mère, puis par sa nonna, il peut sauter dans la vieille Buick des copains, direction 2001 Space Odyssey. À la disco, Tony est le roi. Son truc à lui, c’est prendre la piste dont le jeu de damiers lumineux s’anime sous ses pas. C’est d’ailleurs le seul endroit où on lui a dit, à Tony, qu’il était pas un looser.

Dans Saturday Night Fever, la galère suinte de tous les jours de la semaine : le manque de fric, de perspectives. Dans cette vie étriquée d’un quartier d’immigrés de Brooklyn, les Ritals font la peau aux Métèques pour se consoler de l’absence d’avenir. Et personne n’a même idée de passer le pont pour sortir du quartier et de l’impasse sociale. Juste sauver 20 dollars pour samedi soir…

Et on se souvient avoir tout compris de la force des paroles de Stayin’Alive en voyant ce gamin, Tony, moins résigné que les autres, vouloir passer le pont de Brooklyn sans tomber à la flotte. "Il y a quelque chose qui se passe/Et je peux le sentir" / C’est quelque chose que nous ne pouvons pas partager/On ne peut pas le voler". Chacun pour soi et le disco pour tous, quoi. La conclusion du film sonnait comme une promesse de tout ce qui était possible quand on se démenait. Et qu’est-ce qu’on a dansé sur cette idée !