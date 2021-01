En rock : Balthazar, Mogwai, The Cure, les Red Hot Chili Peppers

L’année fraîchement entamée sera définitivement rock’n’roll. Les Britanniques de Shame et Sleaford Mods ont royalement ouvert la voie ce vendredi avec les excellents Drunk Tank Pink et Spare Ribs. Un peu plus d’un an après Fever, Balthazar fera également son retour fin du mois avec le très attendu Sand. Les vaporeux Courtraisiens partageront les bacs avec Steven Wilson, Goat Girl, The Notwist et les Besnard Lakes. Une semaine plus tard, les grosses machines américaines s’offriront à leur tour une rentrée en grande pompe avec l’arrivée rutilante des Foo Fighters. Plus brutal, moins pop, le sextet de Dave Grohl a d’ores et déjà dévoilé le single "No Son Of Mine" dans la droite lignée du plutôt réussi Concrete and Gold sorti en 2017.

La suite devrait plaire aux nostalgiques. Plus ou moins sorti des radars après une entrée en matière triomphale en 2005, laissé au seul soin du chanteur compositeur Alec Ounsworth, Clap Your Hands Say Yeah retrouve une fraîcheur bienvenue et illumine un mois de février qui s’offrira dans la foulée les nouvelles compositions de Django Django, Mogwai et Alice Cooper. En ce qui concerne les compos justement, les métalleux de System Of A Down peinent depuis des mois à s’accorder. Les textes sont prêts, mais les Américains d’origine arménienne ont eu du mal à s’entendre sur le reste. Le chanteur Serj Tankian a donc décidé de sortir le tout en solo, pendant que les autres ronchonnent dans leur coin. Tout l’inverse des Kings of Leon, régulièrement en burn out ou en bagarre, dont When You See Yourself verra le jour le 5 mars, sans être particulièrement attendu. Tant pis pour les auditeurs hermétiques aux tribulations affectives de Caleb Followill, qui pourront toujours se défouler avec ce bon vieux Rob Zombie sept jours plus tard.

Led Zeppelin n’est plus et ne se reformera pas, dixit Robert Plant, qui en a marre qu’on lui pose la question. Tout bénéfice pour les gamins de Greta Van Fleet, qui se sont offert un succès monstre et une tournée internationale en plagiant leurs aînés. La remarque leur a été faite, souvent, ils annoncent donc un second album "avec un son neuf" pour la mi-avril. Restons courtois et attendons de voir le résultat. Le reste, enfin, est affaire de rumeurs et d’annonces soigneusement imprécises. Arcade Fire travaillerait sur le successeur de Everything Now, selon les dires du chanteur Win Butler. Même chose pour les Red Hot Chili Peppers, dont ce serait le premier album depuis 2009 avec le guitariste John Frusciante, et The Cure qui n’a cessé de teaser une œuvre "sombre" et "géniale" par l’entremise de Robert Smith.

Confirmées, les nouvelles compositions de Ben Harper, Nick Cave and The Bad Seeds et Royal Blood verront bien le jour endéans douze mois. Idem pour The Killers, moins d’un an après Imploding The Mirage, et The Offspring, dont le dixième album studio "est prêt". Il ne nous reste plus qu’à mentionner la tentation solo de Zack de la Rocha, dont l’agenda s’est considérablement ouvert suite au report de la tournée de reformation de Rage Against The Machine, et un possible septième album pour Garbage, en guise de thérapie pour la chanteuse Shirley Manson, qui souffrirait d’anxiété face au Covid.

Mais aussi : Sting, Slash, Blink 182, Ringo Starr, Courtney Barnett, St. Vincent…

V.Dau

Rap, world, électro de Drake à Bicep

Les rappeurs annoncent rarement leurs sorties. Ils teasent, font monter la pression sur leurs réseaux sociaux, ou ne disent même rien du tout, et lâchent un disque du jour au lendemain. Aucune date n’a donc été annoncée, mais on s’attend aux retours de Frank Ocean, Kendrick Lamar, Drake, Redman, Pusha T, 50 cent, Cardi B, Danny Brown, Vince Staples, et du Français Booba. Les sublimes FKA Twigs et Rosalia devraient suivre, et Arlo Parks lancera les hostilités ce 29 janvier avec Collapsed in Sunbeams.

Les artistes électroniques fonctionnent davantage au single ou au EP, mais on ne peut manquer de signaler l’arrivée bruitiste de Blank Mass (26/02), le triomphe annoncé de Bicep (22/01) et le retour extrêmement attendu de Darkside, projet commun du producteur américano-chilien Nicolas Jaar et du guitariste Dave Harrington, qui n’avaient jamais donné suite à leur première et merveilleuse collaboration. Les fans de Depeche Mode, eux, devront s’accrocher à l’écoute du EP expérimental de Martin Gore (29/01), qui n’est pas franchement porté sur les concessions lorsqu’il s’amuse en solo.

Mais aussi : Femi Kuti (5/02), John Carpenter (Lost Themes III), Willie Nelson (26/02 - covers de Frank Sinatra), Cimafunk (funk afro-cubain)…

V.Dau

Adele, Billie Eilish, Lorde… La pop donne tout

Commençons par la pop, dont les grosses machines sortent l’artillerie lourde, cette année. Le bal des têtes d’affiche devrait s’ouvrir avec Adele, qui avait annoncé la sortie de son quatrième album en septembre dernier avant de se rétracter suite au second confinement. Les fans patientent déjà depuis plus de cinq ans, et l’attente se fait tout aussi longue du côté des aficionados de Rihanna, dont le dernier opus (Anti) est sorti en 2016. La chanteuse barbadienne a laissé entendre sur les réseaux sociaux que le mystérieux R9 pourrait bel et bien voir le jour en 2021. Après le succès triomphant de Melodrama en 2017, Lorde a préféré se retirer de la sphère médiatique pendant un temps. Elle a cependant laissé entendre qu’elle pourrait, elle aussi, repartir à l’assaut des charts dans les mois à venir.

Pas question, en revanche, de laisser du répit à son public pour Billie Eilish. Alors que When We All Fall Asleep, Where Do We Go ? trône encore en tête des écoutes, elle vient de dévoiler le single "Therefore I Am" et a annoncé le début d’une "nouvelle ère" en 2021, sans oublier le documentaire Billie Eilish : The World’s A Little Blurry consacré à sa vie, qui sera diffusé en février sur Apple TV +. Ultraproductive elle aussi, Lana Del Rey sera déjà de retour le 19 mars prochain avec Chemtrails Over The Country Club, quelques mois après la parution de son recueil de poésies. Des rumeurs courent enfin au sujet de Justin Bieber, qui pourrait sortir un énième album prochainement, moins d’un an après Changes.

Elle a le visage dissimulé, mais ne fait jamais les choses à moitié : cette année, Sia sortira un album et un film, tous deux intitulés Music. Portée par Kate Hudson et Maddie Ziegler, la comédie musicale devrait sortir le 12 février prochain sur les écrans. Plus visible, Ed Sheeran avait joué les pères Noël durant les fêtes avec la sortie d’"Afterglow", faisant suite à un long silence musical. L’opération semble soigneusement calculée, puisque son manager a récemment glissé qu’un nouvel album pourrait paraître à l’automne prochain.

London Grammar est traditionnellement plus discret, mais s’apprête à divulguer une troisième œuvre, Californian Soil, le 12 février prochain. Les trois extraits dévoilés par le trio britannique restent dans la continuité de leurs compositions précédentes, envoûtantes et touchantes. Passé du duo au solo, Rhye sortira son quatrième opus dans une petite semaine, tout en finesse et sensibilité. Une sensibilité que devrait transcender Weyes Blood, qui a confié avoir travaillé sur de nouveaux morceaux pendant le confinement. La demoiselle devra répondre aux très hautes attentes générées par le sublime Titanic Rising publié en 2019.

Mais aussi : Céleste, Robin Thicke, SG Lewis, Doja Cat…

L. He

Sanson, Armanet et Julien Clerc

C’est à bord d’un bateau-mouche que l’année se lance côté français. Après deux ans d’absence, Eddy De Pretto vient de dévoiler son dernier titre dans lequel il revient sur ses débuts, lorsqu’il se produisait dans des embarcations pour touristes. Une époque qui doit lui sembler bien lointaine aujourd’hui, après un premier album acclamé par la critique et couronné de multiples récompenses. Revenir avec un second disque après un tel succès est toujours un exercice délicat. J uliette Armanet en sait quelque chose et va devoir répondre aux attentes trois ans après le romantique Petite Amie pour lequel elle fut souvent comparée à Véronique Sanson. Hasard du calendrier, cette dernière devrait aussi sortir un nouvel opus ces prochains mois. L’un de ses compagnons de route, Julien Clerc, sera également de retour avec Terrien le 12 février prochain. Le premier single "Mon refuge", écrit par Clara Luciani, a déjà été dévoilé.

Niveau groupes, Feu ! Chatterton, La Femme et Magenta (anciennement appelé Fauve) reviendront tous sur le devant de la scène. Leurs précédents projets étaient plutôt novateurs à leur sortie, il sera intéressant d’observer s’ils sont en mesure de se renouveler. Un challenge auquel s’est également confronté Raphaël, après une série de sorties n’ayant pas rencontré le succès escompté, ces dernières années. Avec Haute Fidelité et ses touches plus électro, le chanteur de "Caravane" tentera un nouveau public. Bénabar, Gaëtan Roussel, Camélia Jordana ou encore Cœur de Pirate s’occuperont eux aussi de rythmer notre fin de confinement, sans oublier les albums de deux humoristes passés à la chanson : Gad Elmaleh et Camille Lellouche.

Chez nous, il ne faudra pas perdre de vue Noé Preszow, dont le premier projet est attendu pour ce début d’année. Le jeune Bruxellois s’est fait remarquer avec son titre "À nous", au point d’être nommé parmi les révélations masculines des prochaines Victoires de la musique. À suivre également, Iliona, que l’on surnomme déjà " la nouvelle Angèle ", et Saskia, épaulée par Stromae. Dix ans après Racine Carrée, le maestro belge pourrait d’ailleurs bien faire son retour tant espéré ces prochains mois.

Mais aussi : L’Impératrice, Christophe Willem, Ycare et Axelle Red, Boulevard des Airs, Marie Plassard, Voyou…

L. He