Eliot Vassamillet représentera la Belgique au 64e Concours Eurovision de la chanson, dont la finale se déroulera le 18 mai prochain à Tel Aviv, en Israël, annonce mardi la RTBF.

Le jeune Montois de 18 ans avait participé à la saison 7 du télécrochet du service public "The Voice". L'ancien "talent" de l'équipe de Slimane interprétera pour l'occasion une chanson composée par Pierre Dumoulin, leader du groupe Roscoe, qui avait déjà collaboré avec Blanche sur le titre "City Lights" pour l'Eurovision 2017. "Dès que j'ai vu la prestation d'Eliot à son 'Blind' (audition à l'aveugle, NDLR), j'ai senti qu'il avait 'ce truc en plus' que je recherche chez un artiste, cette sensibilité et cette fêlure qui sont nécessaires pour transmettre l'émotion", explique Pierre Dumoulin.

Eliot Vassamillet, qui termine actuellement ses études de secondaire au Collège Saint-Stanislas de Mons, tentera de décrocher sa place pour la finale lors d'une des demi-finales du concours prévues les 14 et 16 mai prochains.

En 2018, la Belgique était représentée par Sennek, choisie par la VRT, qui n'était pas parvenue à se sélectionner pour la finale du concours.