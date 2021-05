Une question à trois sous : comment s’appelle le dernier vainqueur de l’Eurovision ? Question de rattrapage : qui est le lauréat de 2015 ?

On ne le sait plus. On n’est plus aux temps d’Abba ou de Céline Dion. Pourtant, si Hooverphonic s’est mouillé dans l’aventure, avec toute l’expérience et le professionnalisme qu’on leur connaît, c’est que les artistes estiment que l’expérience en vaut la peine.