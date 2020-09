Bro ! Je suis au même endroit que ces cinq derniers mois : chez moi, à Oakland, et je ne vais nulle part", s’exclame notre interlocuteur dans un grand éclat de rire. Enfoncé dans un vieux canapé, bonnet de laine rouge et blanc vissé sur la tête, Xavier Amin Dphrepaulezz fusionne littéralement avec le personnage qu’il s’est créé pour la scène : Fantastic Negrito, bluesman exubérant aux allures de prêcheur, sous le nom duquel il vient de sortir l’un des albums les plus jouissifs de l’été.

"Le disque s’appelle Have You Lost Your Mind Yet ? ("As-tu déjà perdu la tête ?" NdlR), mais moi, je vais très bien, poursuit-il, hilare. C’est la vie, tu prends ce qui se trouve devant toi et tu fais avec, de très belles choses vont sortir du chaos actuel." L’homme de 52 ans célèbre l’existence avec un entrain inédit, l’optimisme des survivants, ceux qui auraient déjà dû, théoriquement, cesser de respirer à cinq ou six reprises.

Né quelques mois avant le glorieux mai 68 dans une famille de 14 enfants, le huitième de la fratrie goûte peu la religiosité de son père, orthodoxe musulman d’origine somalienne. "Je respecte mon père, s’empresse-t-il d’ajouter. Et je n’ai rien contre les religions, mais ce n’était pas mon truc. Quand tu viens d’une famille aussi grande, tu restes à l’affût de la moindre opportunité. Moi, je voulais rester libre. Je me suis enfui quand j’avais 12 ans et je n’ai jamais revu mon paternel." Bien avant l’âge de passer son premier coup de rasoir, le petit Xavier se forme dans les rues brutales de la ville, située de l’autre côté de la jolie baie de San Franciso, avec une obsession : la musique.

Personne ne sait comment il survit mais, sa puberté terminée, le vagabond se faufile dans un auditoire de la prestigieuse Université de Berkeley et y suit, selon ses dires, une formation musicale sans y être inscrit. "Je ne sais pas si les vigiles m’ont cru ou s’ils ont fait semblant, mais j’ai menti en disant que j’étais étudiant et ils m’ont laissé entrer, poursuit Xavier Dphrepaulezz. Je n’avais jamais lu une note de musique de ma vie, je recopiais les autres élèves et enchaînais des gammes de piano, encore et encore, jusqu’à être capable de composer un morceau. Franchement, moi, je trouve que Berkeley devrait désormais donner mon nom à l’un de ses auditoires (rires)."

Oakland ne jouit pas vraiment d’une aura comparable à celle de la ville mythique qui lui fait face, mais cette remarque fait bondir notre interlocuteur du canapé, dont on l’aurait jamais imaginé se lever. "Laissez-moi vous dire un truc : les gens ne connaissent pas Oakland, mais, en fait, si, ils la connaissent. Parce qu’ils connaissent Sly and Stone, Tony ! Toni ! Tone !, Creedence Clearwater Revival. Quand Prince a révolutionné la musique, dans les années 1980, il est venu engager tous ses musiciens à Oakland. Les Black Panthers sont nés ici, les Hells Angels aussi, c’est une petite ville avec une empreinte culturelle massive, parce qu’à la base on y retrouvait une population blanche particulière : les marginaux, les homosexuels, les communistes, toutes les communautés qui ne rentraient pas dans le cadre. Puis sont arrivés les Noirs, les Mexicains, les Chinois, et tout cela a créé un terreau d’une incroyable diversité qui a facilité l’émergence d’une scène artistique forte."

Malheureusement pour lui, une épidémie de crack ravage la ville à la même époque. Oakland devient le centre de production et de distribution de la mortelle substance, qui décime sa population. "Toute notre vie on nous a vendu le rêve américain sans que nous puissions jamais y accéder, analyse le soulman. Le crack était notre chemin vers la gloire et a détruit nos communautés. Des membres de ma famille sont morts assassinés, mon meilleur ami est mort assassiné. Alors j’ai fui, une nouvelle fois, à Los Angeles, une ville qui était encore pire (rires)."

Sous le regard bienveillant des Anges, Xavier rencontre le manager de Prince, qui lui permet de sortir un premier disque sous son nom. Mais personne ne le comprend. "Ils pensaient que je sonnerais comme Prince, commente le multi-instrumentiste. Mais ils se trompaient complètement, parce que je ne me vois pas comme un musicien, ce serait beaucoup trop chiant. Je me vois comme un artiste, inspiré par des gens comme Little Richards ou David Bowie, et tout ce qu’ils offrent visuellement en plus de la musique. Cet échec, ça m’a fait du bien, parce que c’est devenu le thème de mon existence. Je suis et vis comme un outsider, les choses qui pouvaient me faire honte par le passé sont désormais une source de fierté."

La situation de l’artiste s’améliore, alors le destin lui envoie dans les dents un grave accident de voiture. Xavier Dphrepaulezz reste dans le coma pendant des semaines. Quand il en ressort, miraculeusement, il crée Fantastic Negrito, un personnage fantasque "plus grand que la vie", à la fois caractéristique du rêve américain et qui lui est opposé.

"Je me fous du succès, l ance-t-il en fanfaronnant. Fantastic Negrito n’est pas une star, c’est un homme entre deux âges qui décide de sortir dans la rue et de jouer de la musique, un homme qui se fout de ne pas être signé par un label, un homme qui se fout des limites de genres, et qui joue pour qui voudra bien l’écouter." Pour une fois, ça marche ! Fantastic Negrito (2014) connaît un certain succès public. The Last Days Of Oakland (2016) puis Please Don’t Be Dead (2018) repartent tous les deux avec un Grammy Awards, et préparent le terrain pour ce Have You Lost Your Mind Yet ? (2020) absolument fantastique.

"C’est soul, funk, blues, tout ce qui est sorti de la communauté noire de ce pays"

Dès les premières secondes de "Chocolate Samurai", Fantastic Negrito met quiconque au défi de ne pas se lever, dégager son siège de bureau d’un grand coup de pied et danser sur la table en frappant dans les mains. C’est funk, swing, gospel, rock’n’roll et diablement festif. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout s’assemble sur ce Have You Lost Your Mind Yet ? (****) à l’optimisme contagieux : des authentiques solos hérités du blues à la sensualité propre à la soul. De quoi faire exploser toute tentative de classer son auteur, et de lui attribuer un genre.

Vous avez gagné deux Grammy Awards dans la catégorie "Blues contemporain". C’est quoi ça, du "Blues contemporain" ?

Aucune idée (rires). Tout ça ne m’intéresse pas vraiment. J’appelle ma musique "Black Roots Music", c’est soul, funk, blues, rap, rock’n’roll, tout ce qui est sorti de la communauté noire de ce pays. De Sly&Stone en passant par George Clinton, Muddy Waters, Sister Rosetta Tharpe et Nina Simone. Ce jardin est tellement rempli de belles choses que je n’irai jamais m’enfermer dans un genre en particulier. Les gens à qui je dis ça trouvent ça étrange mais, quand je travaille sur un album, je pense souvent aux Beatles, parce qu’ils se disaient simplement " Hey, composons un bon morceau !" Que ce soit un rock festif et puissant ou une sorte de ballade maladroite. J’aime cette approche, la liberté des années 1960 et 1970.

Aviez-vous une idée précise de ce que vous vouliez faire sur ce quatrième album ?

Absolument : faire l’inverse de ce que j’avais fait sur les précédents. J’ai passé mon temps à me battre contre l’influence de tout le rap et la pop qu’écoutent mes enfants. J’ai attrapé ma basse Rogue à 89 dollars et je n’ai pas arrêté de jouer du Stevie Wonder, dont on entend clairement l’influence. Sur le fond, je voulais parler de la maladie mentale, parce que j’ai vu énormément de proches en souffrir. Cet album était difficile parce que je parle de thèmes à la fois très personnels et universels : comment vivre et rester sain d’esprit à cette époque absolument dingue.

Ce disque ressemble à une célébration, vous sonnez comme un pasteur en pleine messe…

Oui, on m’a déjà accusé de ce genre de choses. Disons que je suis l’église sans la religion. C’est une fête, tous mes disques sont une fête, ils sont optimistes. J’écris en me disant : qu’ai-je envie de laisser à mes enfants, qu’ai-je envie de leur dire ? Je veux qu’ils sachent comment faire face aux problèmes, comment gérer les ennuis de santé, de santé mentale, comment interagir avec la police quand on est noir, tout ça, avec une seule conclusion : surtout, restez libres !