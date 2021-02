Le 12 août 1997, un million de Nigérians descendaient dans les rues de Lagos pour chanter, pleurer et accompagner vers sa dernière demeure l’agitateur le plus célèbre du pays : Fela Anikulapo Kuti, artiste engagé et ennemi juré de la junte militaire, mort dix jours plus tôt du sida. Preuve de l’importance du personnage, le pouvoir décrète à l’époque, avec un sens certain de l’hypocrisie, une période de deuil national malgré les années d’affrontements brutaux avec l’intéressé.

Fela Kuti était un héraut, le souffle chaud dans la nuque des dirigeants, des corrompus et des puissants. L’homme du peuple ayant importé et adapté l’idéologie Black Panther en terres africaines. Pour le reste du monde, c’est aussi et surtout le créateur de l’afrobeat, fusion brûlante de jazz, funk et highlife ghanéen, soutenue par les percussions survitaminées du regretté Tony Allen.

La junte n’est plus là, aujourd’hui, mais les militaires bien, tout comme la corruption, la violence et les inégalités. Mi-octobre, des dizaines de milliers de jeunes descendaient encore dans les rues de Lagos pour manifester contre les violences policières systématiques et réclamer une meilleure gouvernance, dans la gestion du Covid notamment. Manifestations réprimées dans le sang par les autorités, qui n’ont réussi qu’à entraîner émeutes et pillages dans leur sillage.

Les violences sont toujours là, l'Afrobeat aussi

L’afrobeat aussi est toujours là, personnifié par les héritiers directs de Fela : l’un de ses fils, Femi (58 ans), et l’aîné de celui-ci, Made (25 ans), tous deux profondément ancrés dans la tradition politique et musicale de leur aïeul. "La situation est terrible", soupire Femi Kuti depuis le terrain familial situé sur les hauteurs de la ville aux vingt millions d’habitants. "Le gouvernement ne fait rien pour aider la population (des réserves entières de vivres stockés et non distribués ont été mises au jour lors des manifestations d’octobre, NdlR). Le terrorisme est toujours là, la criminalité augmente et les gens meurent. Une commission a été désignée pour déterminer ce qu’il s’est passé lorsque la police a tiré sur les manifestants, mais tout le monde sait pertinemment que rien n’en sortira."

(...)