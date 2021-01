Afin de donner plus de visibilité à cette réalité, Scivias, initiative menée par différentes institutions du secteur public en Fédération Wallonie-Bruxelles, a publié un premier rapport, fin septembre. "Il est difficile de dénoncer des choses sans avoir de preuves", soutient Élise Dutrieux, chargée du projet. "Les chiffres permettent de susciter une prise de conscience plus large de la problématique."

Le rapport Scivias revient, entre autres, sur la répartition femmes-hommes par pôle de métiers, la visibilité des femmes dans les médias, le soutien aux artistes et professionnelles de la musique, et épluche les programmations de salles, festivals et labels. Sur ce dernier point, les chiffres parlent d’eux-mêmes : seulement 28 % de femmes ont été programmées au cours de l’année écoulée. Cet élément est cependant à considérer avec précaution et ne peut être appliqué à l’ensemble de la Fédération Wallonie-Bruxelles car il ne se base que sur les données récoltées par les signataires de Scivias. Un chiffre qui reste inquiétant pour Élise Dutrieux, qui souligne qu’au-delà de ces structures les disparités sont sans doute encore plus élevées. "On pointe souvent du doigt les programmateurs, mais c’est quelque chose qui se passe de manière collective, à différents échelons", estime Élise Dutrieux. "Les médias, les agences de promotion, les agences de RP ont aussi un rôle à jouer. Il ne faut pas juste pointer du doigt le symptôme."

