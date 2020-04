Les organisateurs de Rock Werchter, TW Classic et Wercheter Boutique l'ont annoncé: il n'y aura pas de remboursement mais des crédits. À ce jour, ils sont les seuls, avec tomorrowland, à opter exclusivement pour cette formule.

Depuis la mi-avril, on le sait, l’été sera silencieux comme jamais sur les sites qui accueillent généralement les grands festivals. En raison du Covid-19, la plupart d’entre eux sont annulés. Seuls ceux qui sont organisés après le 31 août où qui ont été malins pour se reprogrammer à ce moment-là pourront peut-être avoir lieu. Encore faut-il que les artistes eux-mêmes ne se décommandent pas.

Quoi qu’il en soit, la question des tickets déjà vendus se pose pour les festivaliers. Ceux qui espèrent un remboursement risquent parfois d’être déçus. À commencer par les adeptes de la plaine de Werchter. Les organisateurs de Rock Werchter, TW Classic et Werchter Boutique ont fait savoir qu’il n’y aura pas de remboursement sonnant et trébuchant. Ils ont opté pour des crédits. Ceux-ci seront valables pour les éditions 2021 et 2022, et disponibles à partir du 15 septembre via la plateforme Ticketmaster avec qui LiveNation a passé un accord. L’opération est légale, elle est basée sur un règlement validé par la ministre de l’Emploi, de l’économie et des Consommateurs.

S’agissant des trois rendez-vous de Werchter, ce système de crédit vaut aussi pour tous les autres montants déjà engagés, qu’il s’agisse de l’achat de tickets pour les boissons ou la nourriture, etc.

Qu’en est-il des autres festivals. Nous avons fait le tour des sites Internet pour vousen proposer une synthèse.

Tommorowland

Dès le 15 avril, les organisateurs du double week-end avaient annoncé que les 400 000 billets vendus pour l’édition 2020 seraient valables pour celle de l’an prochain. Un e-mail sera envoyé à chaque détenteur aux environs de la fin mai. ceci ne vaut que pour les acheteurs qui sont passés par la vente officielle ou un Traveler Partner également officiel. Il n'est pasrenseigné une possibilité de remboursement. En revanche, les tickets étant personnalisés, le festival proposera exceptionnellement de repersonnaliser les tickets pour ceux qui ne seront pas disponibles aux nouvelles dates de 2021. Il faudra cependant attendre février prochain pour le faire.

Les Francofolies de Spa

L’équipe des Francos est sous le choc, elle qui espérait encore début avril pouvoir maintenir son rendez-vous spadois. L’heure est à l’étude des solutions à proposer pour les détenteurs de pass et de tickets. “Nous ne manquerons pas de vous revenir très bientôt concernant la suite que nous donnerons à cette situation inédite (dates de report en 2021 et billetterie)” , précise le site Internet de l’événement.

Dour

Le site du festival demande aux détenteurs de tickets de patienter jusqu’au 4 mai. À cette date, ils seront informés personnellement de ce qui leur sera proposé. Des tractations concernant les démarches se déroulent avec les billetteries, lit-on.

Graspop Metal Meeting

Ce n’est certainement pas l’anniversaire dont le grand rendez-vous metal belge rêvait pour ses 25 ans. Annulé, le Graspop travaille déjà à sa programmation 2021 parce qu’il espère proposer un maximum d’artistes présents à l’affiche cette année. Les tickets 2020 pourront être échangés pour ceux de l’an prochain à partir du 15 septembre, sur la plateforme Ticketmaster. Cela vaut aussi pour les hébergements et les jetons boisson et nourriture. Et si d’aventure vous n’êtes pas libre du 17 au 20 juin 2021, le remboursement sera de mise à partir du 15 septembre. Un e-mail sera envoyé à toutes les personnes en possession de tickets.

Pukkelpop

La patience est également de mise pour le rendez-vous d’Hasselt. “Par l’intermédiaire des associations et fédérations professionnelles, des mesures de soutien spécifiques ont été sollicitées auprès des autorités et nous encourageons toutes les initiatives. Nous prendrons contact avec les détenteurs de tickets early bird dans les prochains jours. Ces démarches pourraient encore nécessiter quelques jours de délais” , préviennent les organisateurs qui veulent rester positifs dans l’attente de meilleurs lendemains.

BSF

Du côté du rendez-vous bruxellois, deux options sont annoncées sur le site : le remboursement des billets achetés ou leur validité pour l’édition 2021 programmée du 18 au 21 août. Les modalités n’ont pas encore été communiquées. Il faudra se rendre sur le site Internet régulièrement pour en savoir plus.

Les Ardents

Jusqu’au bout, Les Ardentes ont pensé pouvoir se reprogrammer après le 31 août. Mission manifestement impossible puisque, la mort dans l’âme, les organisateurs du festival liégeois ont été les derniers à annoncer l’annulation de leur manifestation et leurs nouvelles dates pour 2021, du 8 au 11 juillet. Ils espèrent avant tout bénéficier de la solidarité des festivaliers. “La plus forte des solidarités que vous puissiez nous exprimer est de garder votre ticket 2020 pour 2021 (sans intervention nécessaire de votre part et sans frais ni coût additionnel bien entendu), indique le site Internet. Notre engagement moral à nous sera de vous proposer l’année prochaine un line-up encore plus incroyable, qui vous satisfera autant, voire encore plus, que celui de cette année. Nous y travaillons ardemment.” Pour les autres options, il faudra attendre le 15 mai au plus tard. Le festival dit travailler à un système de voucher (des coupons d’achat) valables sur le festival lors des deux prochaines éditions, ce qu’autorise désormais la loi. Une formule de remboursement est également à l’étude.

Ronquières Festival

La fête programmée les 1er et 2 août, au pied du plan incliné, n’aura pas lieu mais les organisateurs annoncent une édition 2021 exceptionnelle. En attendant, ceux qui possèdent pass et tickets d’un jour ne savent pas encore à quoi s’attendre. “Nous vous demandons de nous laisser quelques jours de réflexion afin de rassembler toutes les informations et analyser sereinement la situation. Nous reviendrons vers vous dans les prochains jours pour répondre à toutes vos questions” , font savoir les organisateurs.

Couleur Café

Pas grand-chose à grappiller pour l’heure sur le site Internet du festival. “Début mai, des informations pratiques suivront pour toutes les personnes qui ont déjà acheté un billet. Merci pour votre patience” , est-il indiqué.

LaSemo

Les organisateurs du rendez-vous hennuyer ne cachent pas que l’annulation de cet été constitue un coup dur pour l’ASBL qui porte le projet LaSemo. Les pass 3 jours et les billets d’un jour restent valables pour la prochaine édition avec une correspondance de jour. En revanche, si le détenteur de tickets n’est pas disponible l’an prochain aux bonnes dates, aucune décision n’a été prise quant à un remboursement. “Nous reviendrons vers toi au plus vite, dans le courant du mois de mai, avec les différentes options qui s’offrent à toi. Tous les détenteurs de billets recevront un mail dès que notre plateforme web sera opérationnelle. On vous en dit plus très bientôt, promis”, lit-on sur le site Internet du festival.

Esperanzah !

À Seneffe, tout est sur les rails pour ceux qui avaient acquis des pass et autres précieux sésames. Les tickets achetés pour l’édition 2020 sont automatiquement valables pour l’année prochaine. Deux choix s’offrent aux festivaliers : soit opter pour cette reconduction et ainsi soutenir le festival, écrivent les organisateurs ; soit demander un remboursement dont la procédure est décrite dans le FAQ. Rien de compliqué à l’horizon, il faudra juste se montrer patient, les remboursements seront possibles jusqu’au 30 juillet au plus tard.