Mozart brillamment transposé en 2020. Zapping de rigueur.

Belle et éternelle question : l’art a-t-il pour fonction de nous montrer notre réalité, ou doit-il au contraire nous faire découvrir des ailleurs ? Les Noces de Figaro montées à la Monnaie par Clarac et Deloeuil optent pour la première solution. Résolument, radicalement, brillamment mais, plus d’une fois, en forçant un peu la démonstration au risque de noyer la musique.

On connaît le projet : les trois opéras composés par Mozart sur les livrets de Lorenzo da Ponte montés simultanément dans un décor unique, mais aussi se déroulant simultanément au point que, pendant chaque opéra, on découvre déjà des péripéties des autres (ici par exemple, le meurtre du Commandeur par Don Giovanni, le corps étant évacué par deux pompiers qui sont les deux amants de Cosi fan tutte). Complexe ? Oui, mais toujours lisible. Grâce à des « codes couleurs » : le bleu de la tempérance pour Les Noces, le jaune de la trahison pour Cosi et le rouge de la violence et du sexe pour Don Giovanni. Grâce aussi à un décor habile et efficace (une maison sur trois niveaux dont la façade sert aussi d’écran de projection et dont un plateau tournant révèle de multiples pièces et escaliers). Grâce enfin à la vidéo, omniprésente pour nous montrer des détails de l’action en gros plan, préciser les lieux et présenter les personnages.

Pris séparément, chaque élément a sans doute un air de déjà vu : la salle de sport du Comte, le club sado-maso de Don Giovanni, Cherubino en rappeur, les chaînes d’info en continu qui annoncent et répètent le scandale sexuel qui touche l’ambassadeur d’Espagne (alias le Comte) puis ses excuses contrites devant les caméras. Les affaires DSK, Weinstein et même Griveaux ne sont pas loin, et les parallèles entre le droit féodal de cuissage et le mouvement #Metoo ne manquent pas d’à-propos. A telle enseigne que la virtuosité du projet, son organisation minutieuse et la qualité de la direction d’acteurs – sans oublier un casting presque parfait – conduisent à un résultat d’une remarquable cohérence qui, plus d’une fois, capte l’attention et force l’admiration.

Seul problème, et il n’est pas mince : la surcharge d’images guette. C’est évidemment aussi une caractéristique de notre société de nous noyer d’images, de zapper en permanence, d’être incapable de se concentrer sur une narration linéaire de plus d’une minute. Ici aussi, le spectateur est le plus souvent sollicité par deux, trois, quatre visuels simultanés : la scène chantée, une autre scène avec des personnages des Noces, le film en gros plan d’une des scènes visibles (avec parfois un décalage ou des détails supplémentaires), et même encore l’anticipation d’une péripétie d’un des deux autres opéras à venir. D’autant que, à vouloir trop en faire, les metteurs en scène se répètent (ainsi des filtres Instagram appliqués sur l’image de Cherubino). Difficile, dans ces conditions, de se concentrer sur la musique et d’en percevoir la pureté, la force, l’émotion. A contrario, les rares scènes où il n’y a rien d’autre à voir que ce qui est chanté (le duettino Sull’aria ou la scène finale) prennent immédiatement une force théâtrale accrue : dommage que le spectacle ne fasse pas plus souvent confiance à la musique.

Presque tous les chanteurs cumulant deux rôles dans la trilogie, on reviendra sur leurs prestations lors de la chronique des prochains épisodes. Mais il faut déjà évoquer l’excellence de certains d’entre eux (Ginger Costa-Jackson en Cherubino, Sophie Burgos en Susanna) ou ceux qui ne reviendront pas (la Marcellina de Rinat Shaham ou les inénarrables Basilio et Curzio d’Yves Saelens). Et louer la précision et la vivacité de la direction d’Antonello Manacorda, même s’il restait parfois mardi quelques petits décalages dans certains ensembles. Ce jeudi, on attend Cosi fan tutte : même s’il veut parfois trop bien faire, le projet est excitant !