La candidate japonaise séduit par sa fraîcheur et son engagement, mais ne joue pas toujours juste.

Née le 11 novembre 1995, Yukiko Uno ne doit qu’aux 22 ans d’Eva Rabchevska de ne pas être la benjamine de ces finales. Mais, même 23 ans, cela reste extraordinaire pour se hisser au sommet d’une compétition comme le Reine Elisabeth. On sait évidemment depuis Corneille qu’aux archets bien nés, la valeur n’attend pas le nombre des années. Mais c’est aussi que cette Japonaise-c semble n’avoir peur de rien. Elle se lance, intrépide et fière, dans Fidl, se jouant crânement des obstacles successifs placés sur sa route. Cela n’a ni la précision technique diabolique de Julia Pusker, ni l’inspiration constante de Stephen Kim, mais c’est de la belle ouvrage, servie par une sonorité ample et généreuse (elle joue un violon de Carlo Ferdinando Landolfi, luthier moins connu aujourd’hui mais qui fut en son temps pratiquement l’égal des Stradivarius ou Guarneri). Sa lecture de ce prolifique imposé marquera les mémoires par sa fraîcheur, et par le sourire qui illumine progressivement le visage de la candidate pendant les dernières mesures quand elle constate qu’elle arrive à bon port.

Légère déconcentration due à la longueur du prélude orchestral ? L’entrée d’Uno dans le concerto de Brahms est un peu chaotique. Très vite, la Nippone semble reprendre le contrôle de la situation, et on retrouve avec plaisir cet engagement sans calcul qui est sa signature. C’est généreux, passionné, mais souvent grevé de trop fréquentes approximations d’intonation (certains traits de la cadence, notamment, semblent presque joués en scordatura) qui lui coûteront des points au décompte final. Malgré tout, on est ému par la confiance aveugle qu’elle place en Hugh Wolf, et séduit par cette façon de se donner sans réserve.

Rarement, on aura eu en un même soir deux prestations aussi antithétiques. Et le paradoxe est évidemment que la Hongroise aura joué avec une rigueur technique et une froideur qu’on prête d’ordinaire aux musiciens nippons, alors que la Japonaise aura pratiquement joué à la tzigane.