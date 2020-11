Dans le langage commun, on appelle ça un triomphe. Le 12 avril 2019, cinq anciens étudiants du British and Irish Modern Music Institute de Dublin sortent Dogrel. Le quintet n’en est pas à son coup d’essai, il a déjà produit deux recueils de poésie, mais le rock’n’roll offre une tout autre caisse de résonance. Quelques heures après la publication de ce premier album, la presse mondiale s’enflamme. Le respecté Guardian britannique s’émerveille de l’accent dublinois extrêmement prononcé de Grian Chatten, vante un "début parfait", et loue le génie de la scène irlandaise dont Fontaines D.C. est fondamentalement le fruit. D’autres vont plus loin encore, et parlent déjà du "meilleur groupe de rock" en activité, dans un genre pourtant bien fourni depuis quelques années (lire ci-contre).

Fatalement, la suite frôle la folie. Chatten, O’Connell, Curley, Deegan et Coll font trois fois le tour de leur mappemonde pour gratifier la terre entière de leur post-punk profond et survitaminé. "On était inondés de travail", nous explique Grian Chatten depuis Londres, où il est désormais installé. "Entre les concerts, les soundchecks, la presse et les tournées, on ne s’arrêtait jamais de travailler. À la fin, on était juste foutus, lessivés."

Outre ce fameux accent, qu’on lui fait en permanence remarquer pour son plus grand déplaisir, le chanteur, poète et parolier impose d’emblée une sorte de charisme animal. Sa voix est grave, ses réflexions intenses. Le personnage est dense, cérébral, et donne un peu le sentiment à son interlocuteur de poser les questions les plus stupides du monde, en introduisant systématiquement, par un soupir las, des réponses bien plus profondes que celles qui étaient attendues.

Quelques mois après la sortie de A Hero’s Death, suite tout aussi qualitative et plus mature que Dogrel, rencontre avec le frontman des poètes irlandais, qui n’attendent que la fin du confinement pour tout ratiboiser.

Les "débuts parfaits" du groupe ont-ils été difficiles à gérer ?

(...)