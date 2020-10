Cinq ans après In Extremis, Francis Cabrel est de retour avec le très attendu À l’aube revenant et ses treize titres à la patte toujours aussi identifiable. De quoi laisser présager un nouveau succès phénoménal.

Car, depuis ses débuts, chacun de ses disques trouve son public. À l’exception des Murs de poussières, son premier album en 1977, tous se sont vendus à plus de 600 000 exemplaires. Dès Fragile, en 1980, il franchissait la barre du million de copies pour ensuite atteindre les sommets en 1989 avec Sarbacane (2,2 millions), en 1999 avec Hors-saison (2 millions), et en 1994 avec Un samedi soir sur la Terre (3 millions !). Et, si In Extremis, sorti en 2015, s’est "contenté" de 400 000 ventes, c’est parce que les temps ont changé avec l’avènement du streaming roi. Une tendance que le chanteur a mis du temps à accepter, il y a trois ans seulement. "La qualité du son me paraissait moins bonne que sur un CD, confiait-il au Parisien. Et puis, la rémunération des artistes me semblait insuffisante, surtout pour les jeunes. En plus, jusqu’à mon dernier disque, je pensais que le streaming ralentissait la vente d’albums. C’était une réaction passéiste…"

