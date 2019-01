25 ans d’existence, 26e édition : les Francofolies de Spa ont donc décidé de ne pas faire les choses à moitié.

Après avoir annoncé leurs premières têtes d’affiche en novembre, dont Zazie et Patrick Bruel, et d’autres en décembre, comme Orelsan, Angèle, Thérapie Taxi, The Magician et bien d’autres, les organisateurs dévoilent une nouvelle partie de la line-up.

A savoir : Gaëtan Roussel (le chanteur de Louise Attaque, s’il fallait encore le rappeler), Dionysos, qui signe le retour de Mathias Malzieu sur scène en Belgique après quelques années d’absence, Alice on the roof, Juicy, Ofenbach ou encore Clara Luciani.

Bref résumé du programme :

- 18 juillet : Carte blanche à Alice on the roof, Dionysos, Gaëtan Roussel, Ofenbach, Claire Laffut, Juicy, King Child…

- 19 juillet : Orelsan, Hyphen Hyphen, Thérapie Taxi, L’Impératrice, R.O. x Konoba, Montevideo, Glauque…

- 20 juillet : Patrick Bruel, Feu! Chatterton, Kid Noize, Mustii, Atome, Ykons,...

- 21 juillet : Angèle, Zazie, Clara Luciani,The Magician, Thomas Azier, Bagarre, Rive…





Plus d'infos sur le site des Francofolies.





Gaëtan Roussel sur la scène des Francofolies, en 2014. © Reporters