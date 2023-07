Francofolies de Spa 2023 : la maladresse et le boxon de Roméo Elvis et le gros show de Soprano

Mais revenons à Roméo. Lui qui était la star à l’époque de "Chocolat" (2019), remplissant Forest National et jouant en tête d’affiche ici ou aux Ardentes, a repris le statut d’outsider. Et c’est en outsider qu’il débarque sur scène, jaugeant le public avec son mélange de maladresse, de provoc’, d’humour et aussi d’autodérision. Il prévient plusieurs fois "les enfants, les vieux et les familles" que le concert va monter en crescendo et que "ça va partir en couilles" (sic). Il demande de lever les bras "pour que ça pue des aisselles". Invite la foule à "chanter de façon dégueulasse" sur la partie d’Angèle dans J’ai Vu, on en passe et des lourdes. Ces interventions redondantes, et donc parfois inutiles, ne le déconcentrent fort heureusement pas.

Romeo Elvis aux Francofolies de Spa 2023 ©Romain RIXHON

Roméo Elvis complètement malade

Le live, Roméo sait ce que c’est. C’est une bête de scène. Avec son groupe (un batteur, deux claviers, on n’est plus dans les grosses productions de Chocolat), Roméo visite tout son répertoire. Il mouille son training qu’il finira d’ailleurs pas enlever (le dessus seulement, on vous rassurer) pour exhiber ses tatouages sur des abdos noyés de transpiration. "Je ne suis pas sûr que le rap m’aime autant que je l’aime", chante-t-il. Il a le mérite de casser les codes du genre et de mettre en avant ses influences rock. Après tout, il y a du Elvis dans son nom, de la guitare dans le son (sur Drôle de Question) et une référence à The Ramones sur l’excellent Malade qui clôture un show au forceps où Roméo a montré toutes les palettes de sa personnalité complexe. Soit le garnement punk des quartiers bourgeois de Linkebeek qui invite au boxon (Pogo, Chaud), mais qui sait aussi se montrer lumineux (Soleil) et enlever sa carapace pour dévoiler ses failles (Portable Cassé ou le magnifique 4X4 tiré de son dernier EP "Les Galeries").

Soprano, gros show

Au cours de sa prestation, Roméo a rappelé que les Francofolies était son premier festival. C’est en famille, sur les épaules de maman Bibot et papa Marka qu’il a connu ses premiers émois. Comme lui, des tas de gosses ont vibré en famille vendredi sur les sons des tubes mainstream de Soprano.

Soprano aux Francofolies de Spa 2023 ©Romain RIXHON

Dingue, servi d’emblée, Le Diable s’est habillé en Prada, Le Clown, Mon Everest… Du gros show avec confettis, scénographie, beats primaires pour faire danser et refrains à scander dans la nuit… Pas notre tasse de thé personnelle, mais il a donné le sourire à beaucoup de gens.