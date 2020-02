Après le passage de Yellowstraps et Crystal Murray le mois dernier, au tour d’Alex Gough et de Echt ! de se partager la scène pour la deuxième édition des Fifty Sessions de l’année 2020.

Des Belges + Un Irlandais = deux concerts

Comme d'accoutumée, aucune place n'a été mise en vente pour cet événement. Chaque mois, FiftyFifty propose à une centaine de personnes d'assister sur invitation à un concert qui associe un artiste belge à son alter ego étranger.

Echt !

Inspiré par la musique électronique et l’univers du "DJing", le quatuor bruxellois essaie d’appliquer les spécificités de ce milieu de manière instrumentale. Dans leur EP DOUF, ils mélangent footwork, trap, hip-hop, jazz et expérimentations musicales à l’aide de leurs instruments pour un résultant surprenant et original. Martin Méreau à la batterie, Dorian Dumont aux claviers, Florent Jeunieaux à la guitare et Federico Pecoraro à la basse livreront sans aucun doute un live explosif !

Alex Gough

Coup de coeur à l’Eurosonic le mois dernier, le jeune irlandais Alex Gough est le talent à suivre parmi la nouvelle scène musicale venue de l’île verte. L’artiste de 21 ans a déjà sorti trois EP depuis 2018, le petit dernier est baptisé 80 %. Ses titres "Breakfast", "Step To Me", et plus récemment "Fool" lui ont permis de se faire connaître au-delà de son pays. En plus d’être rappeur, il est aussi batteur, il pratique depuis l’âge de 6 ans, producteur et auteur-compositeur. Avec son groupe, Alex Gough parvient à fusionner jazz et hip-hop avec aisance et talent.