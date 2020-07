La Libre vous offre 10x2 places pour assister à la "Summer Session" des Fifty Fifty Sessions, le jeudi 6 août.

L'été sera différent, mais les concerts seront bien là, tout comme les festivals. À Bruxelles, les Fifty Fifty Sessions se sont alliées à Couleur Café, Dour, Les Ardentes, Paradise City, Kiosk Radio et le Brussels Summer Festival pour organiser sept soirées de showcases, proposant chacune, deux artistes initialement programmés par le festival partenaire.

jeudi 6 août x Kiosk Radio

jeudi 13 août x Horst

jeudi 20 août x BSF

Le cinquième volet se tiendra ce jeudi 6 août, en extérieur, dans les magnifiques travées du Vauxhall du Parc Royal (Bruxelles). Comme toujours, aucune place n'est mise en vente. Tout se fait sur concours, et nous vous offrons 10x2 places !

Distanciation oblige, des tickets seront envoyés aux gagnants et devront être présentés à l'entrée. La jauge est évidemment limitée, les mesures de distanciation appliquées. Pas de ticket, pas d'entrée.

Pour remporter les deux sésames et assister à la soirée, rien de bien compliqué : direction Facebook et notre page Let it Sound où il suffit de "liker" et partager ce post (un classique). Tirage au sort le lundi 3 août.

Au programme, jeudi : la synth-wave de Reymour et la pop électronique d'Acte Bonte.