Pour cette rentrée, les Fifty Fifty Sessions se sont alliées à l'Ancienne Belgique pour organiser la première session de la saison, proposant les showcases de deux artistes.

Comme toujours, aucune place n'est mise en vente. Tout se fait sur concours, et nous vous offrons 3x2 places !

Distanciation oblige, des tickets seront envoyés aux gagnants et devront être présentés à l'entrée. La jauge est évidemment limitée, les mesures de distanciation appliquées. Pas de ticket, pas d'entrée.

Au programme ce mardi 29 septembre, le rappeur français Ichon et la chanteuse belgo-congolaise Reinel Bakole.