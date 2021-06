Les affaires reprennent ! On ne dansera pas sans distanciation avant le 13 août, mais les concerts, events et festivals redonnent enfin vie à la musique live.

À Bruxelles, par exemple, les Fifty Summer Sessions font leur grand retour après une saison 2020 convaincante, toujours sur le même mode : deux showcases par soir à admirer dans un transat, un verre à la main. Le tout dans les magnifiques travées du Vauxhall du Parc Royal. La première soirée aura lieu, en extérieur donc, le mercredi 23 juin de 18h à 23h. Comme toujours, aucune place n'est mise en vente. Tout se fait sur concours, et nous vous offrons 4x2 places.

Pour remporter les deux sésames et assister à la soirée, rien de bien compliqué : direction Facebook et notre page Let it Sound où il suffit de "liker" et partager ce post (un classique). Tirage au sort ce lundi 21 juin.

Au programme, mercredi, le beatmaker anversois Yong Yello et la chanteuse néerlandaise Gaidaa :

Yong Yello

Jusqu'à récemment, Yello Staelens existait principalement en petits caractères sur les pochettes de disques. En tant que beatmaker privilégié de Tourist LeMC par exemple. Ou en tant que collaborateur créatif sur le projet de Glints. En tant que compositeur et producteur, il est également responsable du succès en solo de Noémie Wolfs. De belles références. Mais en même temps, il a ressenti le besoin de raconter sa propre histoire. Dans sa propre langue. Avec ses propres mots. Le brillant premier single " Als Ge Slaapt " de l'année dernière donnait déjà une idée de ce que cela pouvait donner, et " Waanzin ", précurseur du premier album complet, le confirme : Yong Yello a quelque chose à raconter.

Gaidaa

Gaidaa, chanteuse et autrice-compositrice soudanaise basée aux Pays-Bas, accède à la soul dans sa forme la plus pure à travers un R&B organique ponctué d'instrumentations acoustiques et de paroles empreintes d'une vulnérabilité brute. Avec plus d'un million de streams indépendants et le soutien de COLORS, The FADER, Schön ! Magazine, et plus encore, la chanteuse montante ne cache rien sur son premier EP de 2020, “Overture”. Ayant grandi entre les Pays-Bas et le Soudan, elle s'est immédiatement tournée vers la musique comme moyen d'y parvenir. Son père jouait dans un groupe soudanais populaire, qu'elle décrit comme "une sorte de One Direction politique soudanais".

À la même époque, elle découvre des artistes comme Lauryn Hill et India Arie et se met à jouer de quelques instruments. Elle a appris à jouer au piano et s'est exercée à la guitare à trois cordes, tout en perfectionnant assidûment sa voix et en postant des reprises sur les médias sociaux. . En quittant l'université, elle a plongé tête baissée dans la musique et peu de temps après, en 2019, COLORS l'a invitée à enregistrer "Morning Blue" dans son studio dans le cadre d'un plus grand projet faisant la lumière sur le climat politique/social au Soudan.