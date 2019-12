"Liégeois d’adoption, le compositeur et tromboniste américain Garrett List, figure marquante de la création contemporaine, nous a quittés", indique sur les réseaux sociaux l’Orchestre philharmonique royal de Liège. L’artiste s’est éteint à l’âge de 76 ans, le 27 décembre, à Liège, sa ville de cœur depuis le début des années 80.

Né le 10 septembre 1943 à Phoenix, Arizona, et ayant grandi en Californie, Garrett List a déjà, à 18 ans, une pratique de l’enseignement, de l’interprétation et de la composition classique, jazz et pop. Il s’installe à New York en 1965, rejoint la prestigieuse Juilliard School of Music, rencontre le compositeur italien Luciano Berio et le chef Dennis Russell Davies, avec qui il forme le Juilliard Ensemble, via lequel il fera la connaissance de Pierre Boulez et Henri Pousseur.

C’est ce dernier, grand compositeur et théoricien belge, qui l’invite à fonder la section d’improvisation au Conservatoire de Liège. Tombé sous le charme de la Cité ardente, Garrett List s’y établit et y formera, pendant plus de trente ans, d’innombrables musiciens dont Fabrizio Cassol, Michel Massot et bien d’autres qui, aujourd’hui en deuil, rendent un hommage ému à cette personnalité aussi forte que sensible, ayant marqué de sa rigueur généreuse des générations de musiciens et d’auditeurs.

