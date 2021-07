Il n’a pas fallu plus de deux jours au Gent Jazz Festival pour affirmer sa personnalité, faite de musique de qualité et diversifiée. Vendredi et samedi s’y sont succédé chanson (Naima Joris), rock jazz groové (TaxiWars), soul jazz (José James), jazz-rock (Urbex), tango et valse musette jazzés (3Men in a Boat, Richard Galliano Quartet). Difficile de décrire un paysage plus bigarré.

Règles sanitaires obligent, l’édition 2021, qui a failli ne pas exister, est présentée comme "garantie anti-Covid". Cela signifie une jauge limitée à 2 300 personnes, un public attablé par deux ou quatre, servi sur place d’une commande passée via un code QR, prié de rester assis ou de se déplacer masqué.