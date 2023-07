Terence Blanchard: "Pour moi, avoir ce surnom de premier Africain-Américain à jouer et à être joué au Met, c'est très bien, cela marque un tournant"

Partageant son temps entre Los Angeles, San Francisco et La Nouvelle-Orléans, sa ville natale, il nous parle depuis son studio, dans la Cité du Croissant : “New Orleans est belle, comme vous pouvez le constater. Il fait beau, en tout cas pour l’instant… ”

En 1980, vous avez succédé à Wynton Marsalis au sein des Jazz Messengers d’Art Blakey. Quel souvenir gardez-vous de cette époque ?

C’était un moment magique dans ma vie. Auparavant, j’avais écouté beaucoup de disques, mais c’était loin d’être suffisant. Par contre, être sur scène avec de grands musiciens comme lui, ça, c’était quelque chose. Alors, j’ai eu l’occasion de rencontrer tous mes héros, Dizzy Gillespie, Miles Davis, Woodie Shaw, Freddie Hubbard…

Avant cela, vous avez joué dans le grand orchestre de Lionel Hampton. Un big band, puis un sextette, n’était-ce pas la meilleure école pour un jeune musicien à l’époque ?

Oui, c’était un fameux orchestre, avec Frankie Dunlop à la batterie, Curtis Fuller au trombone, Zeke Mullins au piano… J’ai eu la chance d’acquérir beaucoup de connaissances rien qu’en écoutant ces gars parler. En tournée, assis dans le bus, je ne perdais pas un mot de ce qu’ils disaient. C’est la première fois de ma vie que j’ai compris ce que cette musique recouvrait. Ensuite, Art Blakey, c’était un sextette, mais il fonctionnait comme un big band.

Après, vous avez monté votre propre quintette, avec le saxophoniste Donald Harrison, sur le modèle des premiers groupes de Miles Davis…

Pas nécessairement. On écoutait le quintette de Clifford Brown, celui de Miles bien sûr, ou encore celui d’Ornette Coleman avec Don Cherry. Deux vents et une section rythmique, c’est une formule très usitée. Pour nous, la question était surtout d’apprendre. Nous avons utilisé cette organisation comme un atelier où chacun avait la possibilité de composer et de se produire sur scène.

Dans les années septante, vous avez étudié avec Ellis Marsalis. Que vous a-t-il appris ?

Eh bien, en premier lieu, à être préparé. Et à faire le boulot. Ellis nous a appris l’histoire de la musique, mais surtout, une manière de travailler. Je me souviens d’une classe d’improvisation avec lui, où il nous faisait jouer dans un intervalle bien précis, sans en sortir. Il souhaitait que nous épuisions toutes les possibilités d’improvisation avant de passer à autre chose. Aller jusqu’au bout des possibilités, ça, c’est la deuxième leçon. En réalité, il m’a fait découvrir la musique. Il m’a refilé le disque My Funny Valentine de Miles Davis, en public, ainsi que Clifford Brown and Max Roach Incorporated. “Emmène ça à la maison et écoute-le”, disait-il. Je n’ai pas arrêté de les écouter, et c’est à ce moment-là que j’ai commencé à me passionner pour la musique.

Quand vous enseignez, dans les grandes universités ou à la Berklee School of Music, quelle est votre approche ?

Un peu la même chose : donner à mes élèves les moyens de se développer par la suite. Je leur dis la même chose que ce qui m’a été dit. Ainsi, ils savent que je vais leur apprendre des choses dont ils ne comprendront l’importance que plus tard, comme le 2e Concerto pour piano de Franz Liszt par exemple. Ça s’est aussi passé pour moi de cette façon. Le Concerto de Liszt n’a fait tilt que deux ans plus tard, quand j’ai compris comment la musique avait été créée et toute la part d’émotion qu’il y a là-dedans. Alors tout a changé. Je veux donner à mes étudiants la technique pour développer leurs idées.

Comment avez-vous rencontré le réalisateur Spike Lee et êtes-vous devenu si proche de lui ?

Lors d’une séance d’enregistrement pour l’un de ses premiers films, je suis arrivé avec une casquette, un maillot et des tennis des Lakers, qui venaient juste de gagner le championnat. (rires) Il m’a regardé de haut en bas en me demandant si j’étais un fan des Lakers. Je lui ai dit oui, en ne sachant pas qu’il était un grand fan de basket-ball à l’époque. Ensuite, il m’a emmené à un match des Knicks, et c’est comme ça que nous sommes devenus proches et qu’il m’a demandé de composer pour lui.

Comment vous y prenez-vous pour concevoir une musique de film ?

La musique doit coller à l’histoire. La première chose que je fais, c’est donc regarder le film et le comprendre. Ensuite, je discute avec le réalisateur pour avoir son impression : veut-il quelque chose d’énorme ou de plus petit, intimiste. Cette partie est intéressante parce que les réalisateurs ont beaucoup de manières de raconter une histoire. Ainsi, on élabore une identité musicale. Je suis un fou d’organisation, je regarde le film scène par scène en prenant des notes pour m’assurer ensuite que telle partie est raccord avec telle autre, que tout s’emboîte bien.

En 2013, vous avez composé un premier opéra, Champion, sur un livret de Michael Cristofer, prix Pulitzer, racontant la vie du boxeur afro-américain homosexuel Emile Griffith dans les années soixante. Comment êtes-vous entré dans l’univers de l’opéra ?

C’est une initiative de l’opéra de Saint-Louis, dont Jim Robinson était le directeur artistique et Timothy O’Leary directeur général. En collaboration avec Gene Dobbs Bradford, qui dirigeait Jazz St. Louis à l’époque, ils ont eu l’idée de faire un opéra jazz, pour élargir l’audience. Quand Jim m’a approché, j’ai pensé qu’il était fou, mais mon père aimait beaucoup l’opéra, alors quand j’ai commencé à y travailler, cela m’a remis en mémoire énormément de beaux souvenirs de lui. Travailler dans ce domaine est devenu un vrai plaisir, et une part importante de ma vie.

Votre père qui chantait des airs d’opéra en amateur…

Oui, de par ce fait, j’aime l’opéra, j’aime les grandes performances. C’est la plus haute forme de théâtre musical. Mes amis avaient plein de préjugés là-dessus, mais je leur ai dit de les balancer. À leur crédit, je dois dire que quand ils sont venus au spectacle, ils ont été transformés. La beauté de cette histoire, c’est que nous avons amené un public très varié dans le monde de l’opéra. Au Met, à New York, nous avons constaté que le public venait à la représentation, mais il achetait également des billets pour d’autres spectacles. Maintenant, beaucoup de gens s’y intéressent, qui ne l’étaient pas auparavant. C’était le but de créer un opéra jazz.

Votre second opéra, "Fire Shut Up In My Bones", a été donné au Metropolitan Opera à New York, ce qui fait de vous le premier musicien noir à y avoir joué. Comment vivez-vous cela ?

À cela, je réponds que je suis peut-être le premier, mais que je ne suis pas le premier qualifié pour le faire. C’est une distinction importante. William Grant Still aurait pu faire ça trois fois, en 1929, en 1944 et en 1949, je pense. J’ai vu Highway 1, l’un de ses opéras, à Saint-Louis, et je l’ai trouvé en avance sur son temps. J’ai ouï dire qu’il avait été rejeté au prétexte que ce n’était pas un opéra conventionnel. Qu’est-ce que c’est, ça ? Pour moi, avoir ce surnom de premier Africain-Américain à jouer et à être joué au Met, c’est très bien, cela marque un tournant, mais un tournant qui vient vraiment tard. En conséquence, je ne veux pas être un symbole, les choses doivent continuer et l’opéra s’ouvrir à de nouveaux compositeurs. Au Met, la première de La vie de Malcolm X aura lieu le 3 novembre prochain.

Vous tournez beaucoup avec Herbie Hancock. Comment est-il sur scène, et comment vivez-vous ça ?

On apprend toujours quelque chose de lui. Il vient juste d’avoir 83 ans. L’an dernier, on se disait que les gens n’imaginaient pas avoir quelqu’un de 82 ans devant eux, sur scène, chaque soir. Il est un courant d’idées qui coule sans fin. Chaque soir, il prend une nouvelle direction. Herbie se fiche de son histoire, la seule chose qui l’intéresse, c’est ce que nous faisons au moment présent. C’est une leçon en soi, de voir cet homme de 83 ans aller toujours de l’avant.

Vous avez reçu plusieurs Grammy Awards, des Oscar et de nombreux autres honneurs. Comment voulez-vous qu’on se souvienne de vous ?

Je ne suis pas du genre à trop intellectualiser, savez-vous. Exercer mon métier me procure beaucoup de plaisir. Je voudrais qu’on se souvienne de moi comme quelqu’un ayant la passion de s’exprimer.

