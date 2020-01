Les rumeurs qui évoquaient son retour en studio disaient donc vrai: Eminem revient avec un nouvel album, "Music To Be Murdered By", sorti ce vendredi 17 janvier sans aucune promo.

C'est toujours un petit événement quand Slim Shady sort un nouvel opus. Il s'agit ici de son 11e album, un peu plus d'un an seulement après Kamikaze, son dernier projet sorti en août 2018. Comme à ses plus belles heures, le rappeur de Detroit s'est entouré de plusieurs de ses amis de longue date comme Dr. Dre, qui a composé 7 titres, ou encore Royce da 5'9" ou Skylar Grey. On y retrouve aussi Q-Tip, Anderson Paak ou Juice Wrld. Autre invité de marque, qui avait déjà collaboré avec lui par le passé: Ed Sheeran.

Toujours autant provocateur, la pochette du disque montre un Marshall Mathers avec un pistolet pointé sur sa tempe. Une référence directe à Alfred Hitchcock comme le rappeur l'a lui-même révélé.

Dans la foulée de la sortie, le clip de "Darkness", le premier single, a également été dévoilé. Eminem y dénonce l'usage des armes à feu dans un clip sombre où il est notamment question d'une fusillade faisant de nombreuses victimes.