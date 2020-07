À 27 ans, Hervé sort “Hyper”, excellent premier album mêlant habilement l’héritage de Bashung et Christophe à la French Touch électronique. Rencontre avec un jeune homme touchant et inspiré.

Moi, je suis dans le tactile", nous lance Hervé, coincé avec son ordinateur dans la cour intérieure d’un immeuble d’appartements parisien. "J’aime voir les gens en vrai, alors le virtuel, je m’y perds un peu." Deux phrases, dix mots et un coup d’œil sur l’écran permettent d’emblée de cerner le personnage. À la fois cool et à fleur de peau, prolixe et réfléchi, timide et sûr de lui, Hervé avance à nu. Exit les masques, filtres et discours calibrés. Le jeune chanteur de 27 ans est d’une troublante sincérité. Seule façon, selon lui, de ne pas se perdre dans une vie prestement passée de l’intime au public.

Vu son parcours singulier, la success story lui pend d’ailleurs au nez. Le garnement a vu pousser ses guiboles dans une petite banlieue assoupie répondant au nom bucolique de Fontenay-le-Fleury, située à mi-chemin entre les fastes de Versailles et le béton de Trappes. Sources d’influences majeures, opposées, et ô combien complémentaires dans son univers musical.

(...)