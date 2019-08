C’est l’un des festivals les plus prestigieux et les plus… familiaux en nos contrées : Jazz Middelheim se tient le week-end prochain au parc Den Brandt, à Wilrijk, dans la verte banlieue anversoise. 1969, Eddy Merckx au Tour, Jacky Ickx au Mans, la Lune, Woodstock et… Jazz Middelheim ! Alors qu’en 2011, il commémorait sa trentième édition, le festival fête, cette année, son cinquantième anniversaire. La raison en est simple : entre 1984 et 2008, Jazz Middelheim eut lieu tous les deux ans, la BRT puis la VRT n’ayant pas les moyens de soutenir chaque année un événement d’une telle envergure.