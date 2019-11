Paris, 9 h, ses citoyens pressés, ses RER bondés, ses vitrines brisées qui rappellent que la France demeure encore et toujours sous tension. Tout l’inverse, en somme, des gamins de cinquante ans qui sortent tout sourire de leur taxi garé dans le Ve arrondissement, les bras chargés de vinyles et de platines. Marseille a débarqué dans la capitale, et envoyé au front ses plus illustres guerriers : Shurik’N, Imhotep, Akhenaton, Kephren et Kheops, patrons incontestables du rap hexagonal avec IAM, depuis 1990.

L’album éponyme sorti en 2013 devait être l’ultime livraison du groupe, l’adieu d’un mythe à son public, qui ne l’a jamais abandonné. Mais ces gars-là sont incapables de renoncer à leur art et viennent à nouveau de frapper à deux reprises en autant d’années. Leur petit dernier, Yasuke (Universal, sorti le 22 novembre), mêle exercice de style à l’ancienne ("Omotesando", "Yasuke"), escapade africaine ("Remember" avec Femi Kuti, très réussie) et tentatives de modernisation ("Le train de l’argent"), sans jamais réellement trouver son identité, tant sur la forme que sur le fond. Ce qui n’altère en rien l’intérêt d’une rencontre avec Imhotep, architecte sonore de la formation, et son MC Shurik’N.

"Yasuke" part dans tous les sens, pourquoi mêler tradition et une tentative de modernisation de votre son ?