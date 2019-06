Le garçon n’a pas sa langue en poche. Au septième album, du haut de ses 39 ans, Jamie Cullum ne se prive pas de dire ce qu’il pense, qui il est, ce qu’il ressent. C’est l’une de ses caractéristiques depuis Pointless Nostalgic, son premier album, paru en 2002, et surtout Twentysomething, qui l’a fait connaître à partir de 2004.

"D’une manière générale, j’ai voulu créer quelque chose qui soit plus personnel, honnêtement ouvert et authentique, tant dans ma vie personnelle que dans mes chansons. Essayer de partager plus de mes craintes, de mes pensées, mais aussi voir comment concilier la joie, l’expérience et la sagesse," dit cet auteur-compositeur, pianiste et chanteur anglais, originaire de Rochford, dans l’Essex.

(...)