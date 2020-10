La chanteuse bruxelloise sort un premier album très attendu ce vendredi. Rap dans la production, chanson française sur le fond, “Gore” est le reflet d’un parcours hors norme et d’une volonté de fer.

Groningen, janvier 2020. Personne n’est au courant, mais un virus particulièrement vicieux se répand comme une traînée de poudre dans le centre de la Chine. En Europe, l’insouciance règne, la vie continue, et le gratin de l’industrie musicale locale se réunit dans le nord glacial des Pays-Bas pour découvrir sur scène les futures gloires du continent. Plus de 350 concerts, 42 000 personnes, un autre temps…

Honorablement garnie, la délégation belge compte plusieurs perles, et une tête d’affiche autoproclamée, Lous and The Yakuza, beau petit buzz médiatique made in Bruxelles, dont les trois seuls titres dévoilés se sont déjà emparés de l’Italie et la France.

La baignoire dans la figure

Du haut de ses 23 ans, Marie-Pierra Kakoma a un parcours musclé et la grande gueule qui sied aux survivants. La rencontre s’annonce intense, à couteaux tirés même, mais le destin vient peut-être de nous sourire. Quelques semaines avant cet entretien, la jeune chanteuse s’est pris un bide monumental sur Instagram en s’écroulant disgracieusement dans sa salle de bain après y avoir tenté une hasardeuse chorégraphie face à la caméra de son téléphone. "Le peu de dignité que j’avais est resté là, avec mon coccyx", lance-t-elle, hilare, saisissant au bond l’occasion de démontrer toute l’étendue de son autodérision. "Quand ça t’arrive, tu restes au sol et tu te questionnes sur toi-même (rires)." La frime est une posture ; la gouaille, une pose. L’artiste a beau crier sur tous les toits qu’elle va "niquer le game" (traduction : écraser la concurrence), elle reconnaît d’emblée que la seule et unique façon d’y arriver est "de travailler, non-stop, sans s’arrêter et sans jamais cesser d’y croire".

(...)